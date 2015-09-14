«دیوید کامرون» وارد اردن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس ساعاتی قبل وارد امان پایتخت اردن شد.

بر اساس این گزارش، قرار است وی در جریان این سفر با مقامات اردنی دیدار و با آنها درباره آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کند.

کامرون پیشتر با سفر به لبنان با مقامات این کشور از جمله «تمام سلام» نخست وزیر آن دیدار و گفتگو کرده بود.

وی در جریان سفر خود به لبنان از اردوگاه آوارگان سوری در مرز لبنان و سوریه دیدار کرد و مدعی شد که ۱/۵ میلیارد دلار کمک های این کشور به آوارگان سوری باعث شده است که آن ها با اقامت در این اردوگاه ها، از سفر پرمخاطره به سوی کشورهای اروپایی خودداری کنند.

کامرون که حمایت های کشورهای غربی از جمله انگلیس در کمک های گوناگون به گروه تروریستی داعش در سوریه را فراموش کرده است، به کمک های کشورش از سال ۲۰۱۲ تا کنون به آوارگان سوری اشاره کرد و آن ها را برای پناهجویان مؤثر دانست.