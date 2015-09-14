تصمیمات جدید شورای‌ عالی آب/ گزارش وزیر نیرو از مدیریت آب

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه شورای عالی آب با اشاره به مشکلات استان خوزستان از جمله ریزگردها و مسائل مرتبط با سد گتوند و آلودگی رودخانه کارون گفت: مشکلات استان خوزستان که دغدغه‌ای جدی برای مردم مقاوم و سرفراز این استان است، دغدغه‌ی اساسی دولت نیز هست و از اهمیت ویژه ای برای دولت برخوردار است و دولت به مردم شریف خوزستان اطمینان می دهد که مشکلات فراروی این استان را برطرف خواهد کرد به گونه ای که سد گتوند که امروز از مسائل جدی استان است به کانونی اطمینان بخش برای توسعه‌ استان خوزستان تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: حل مسائل خوزستان دغدغه‌ همه‌ کسانی است که برای سرنوشت کشور اهمیت قائل هستند و دولت نسبت به حل مسائل استان خوزستان و رودخانه‌ کارون توجه ویژه دارد و آنچه در مقطع فعلی اهمیت دارد این است که وضعیت فعلی رودخانه‌ی کارون حتما باید ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه مسائل زیست محیطی یکی از موضوعات محوری در برنامه‌ ششم توسعه خواهد بود، افزود: مشکلات استان خوزستان در این میان از اولویت ویژه ای برخوردار است و لازم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو مسائل این استان و به خصوص موضوع آلودگی آب رودخانه کارون را به صورت جدی در برنامه‌ ششم توسعه لحاظ کنند.

جهانگیری همچنین با اشاره به فاضلاب شهری که یکی از آلاینده‌های رودخانه کارون است، تصریح کرد: فاضلاب شهری مشکلات این رودخانه را دو چندان کرده و اجرای طرح جمع آوری فاضلاب شهری که هم اکنون در اکثر استان ها در دست اجراست، باید در استان خوزستان و به خصوص شهرهای اطراف رودخانه کارون نیز اجرا شود و لحاظ این موضوع در برنامه‌ ششم توسعه، باید در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از واحدهای صنعتی که موجب آلایندگی رود کارون می شوند، از سازمان حفاظت محیط زیست خواست به واحدهای صنعتی آلاینده در این منطقه هشدارهای لازم را بدهند تا این واحدهای صنعتی آلاینده یا وضعیت فعلی را ساماندهی کنند و یا ناگزیر باید نسبت به انتقال از این منطقه اقدام کنند.

وی از سازمان حفاظت محیط زیست خواست به صورت قاطعانه با واحدهای صنعتی آلاینده برخورد جدی نماید و از آنها برای ساماندهی وضعیت فعلی برنامه‌ی زمان بندی مشخص مطالبه کند. جهانگیری همچنین با اشاره به آلودگی های ناشی از بخش کشاورزی از جمله واحدهای کشت و صنعت‌ موجود در استان خوزستان، بر لزوم زهکشی و اقدامات لازم در جهت جلوگیری از آلایندگی اینگونه واحدها تاکید کرد.

جهانگیری با اشاره به اینکه سد گتوند نیز یکی از عوامل آلاینده‌ی رودخانه‌ کارون است، خاطرنشان کرد: طراحی و کار بزرگی به لحاظ مهندسی سازه‌ها در احداث این سد انجام شده است اما متاسفانه مشاورین طرح در انجام مطالعات همه جانبه دقت و محاسبات لازم را انجام نداده اند.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده و تدوین راهکارهای رفع شوری آب سد گتوند که توسط موسسه‌ آب دانشگاه تهران صورت گرفته است، از دستگاه های ذیربط خواست طرح این موسسه را با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار داده و نظرات نهایی خود را با استدلال دقیق به کارگروه مربوطه ارائه کنند تا پس از تایید کارگروه، جمع بندی نهایی برای تصمیم‌گیری در اختیار شورای عالی آب قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد در صورت جمع بندی و نهایی شدن طرح رفع مسائل مرتبط با رودخانه کارون در موعد مقرر، بتوانیم این موضوع را در برنامه‌ی ششم توسعه قرار دهیم تا در یک برنامه‌ی زمانبندی مشخص، شاهد رفع مشکلات کارون باشیم.

جهانگیری، دانشگاه‌های ایران را یکی از ظرفیت های بزرگ برای پیشرف و توسعه کشور برشمرد و از دانشگاه تهران به خاطر مطالعه و تدوین طرح رفع مشکلات رودخانه ی کارون و شوری آب مخزن سد گتوند تقدیر کرد.

در این جلسه که وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار خوزستان نیز حضور داشتند، نماینده‌ دانشگاه تهران گزارشی از راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند ارائه کرد و ضمن تشریح سهم سد گتوند در شوری آب کارون و اثرات این شوری بر بخش کشاورزی، گونه های جانوری، گیاهی و مسائل زیست محیط استان، راهکارهای مختلفی برای ساماندهی مسائل مرتبط با سد گتوند که توسط موسسه‌ی آب دانشگاه تهران تدوین شده را ارائه کرد و درخصوص جزئیات هر یک از این راهکارها به ارائه توضیحاتی پرداخت.

همچنین در ادامه‌ این نشست وزیر نیرو با اشاره به یکی از مصوبات پیشین جلسات شورای عالی آب مبنی بر تکلیف این وزارتخانه برای تعیین آب قابل برداشت در تمامی حوزه‌های کشور، گفت: در این زمینه اقدامات گسترده ای انجام شد و ضمن احصاء میزان منابع آب موجود در سفره های زیرزمینی و آب های سطحی، آب قابل برداشت در تمامی استان های کشور به تفکیک بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب، محیط زیست و فضای سبز تعیین شد که گام مهمی در مدیریت منابع آب کشور است.

چیت چیان افزود: در این کار مهم از مطالعات جامعی که قبلا در زمینه آب انجام شده استفاده شد و با نتایج حاصله و اطلاعات گردآوری شده، قادر خواهیم بود، برنامه ریزی مناسبی در زمینه‌ مدیریت منابع آب کشور در برنامه‌ ششم توسعه انجام دهیم.