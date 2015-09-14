بخش صنعت البرز از آب سدهای طالقان و امیرکبیر سهم داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب در استانداری البرز افزود: متاسفانه میزان تخصص آب از منابع آبی استان البرز به بخش صنعت این استان بسیار پایین است که نمونه قابل توجه این امر را در خصوص سدهای امیرکبیر و طالقان شاهد هستیم.
وی ادامه داد: البته قول داده شده که سهمی از سد طالقان به بخش صنعت استان اختصاص یابد که امیدواریم این امر طبق وعدهها و در اسرع وقت محقق شود.
موفق اظهار کرد: متاسفانه از سد امیرکبیر هم سهمی نداریم که امیدواریم سهمی از آب این سد نیز به بخش صنعت البرز اختصاص داده شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: تخصیص آب کافی به بخش صنعت موجب رفع بخشی از نیازهای این بخش و ارتقای فعالیتهای آن میشود.
وی گفت: رونق صنعتی استان البرز نیازمند دسترسی به منابع آبی به مقدار مورد نیاز است و لازم است دستگاههای ذیربط، آب کافی به صنایع البرز تخصیص دهند.
توسعه صنایع کمآببر در استان البرز یک ضرورت است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه سخنان خود از توسعه صنایع کمآببر با توجه به شرایط استان از نظر کمآبی، به عنوان یک ضرورت نام برد و این امر را از اولویتهای این سازمان برشمرد.
موفق ادامه داد: توسعه صنایع با فناوری پیشرفته، توسعه صنایع با اشتغالزایی بالا با توجه به جمعیت قابل توجه استان البرز و توسعه صنایع سبز از دیگر ضرورتهای استان البرز در بخش صنعتی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز توسعه صنایع صادراتمحور و تکمیل حلقههای زنجیره تولید را نیز بسیار مهم دانست و بر ضرورت تحقق این امر تاکید کرد.
وی همچنین از تغییر الگوی مصرف در بخش صنعت و تجارت، بهسازی و استقرار تجهیزات تصفیه آب و توسعه صنایع با فناوری و تکنولوژی بالا با رویکرد کمآببربودن به عنوان بخشی از برنامههای پیش رو یاد کرد.
واحدهای صنعتی استان به داخل شهرکها هدایت میشوند
موفق در بخش دیگری از سخنان خود نیز بر ضرورت هدایت واحدهای صنعتی به داخل شهرکهای صنعتی تاکید کرد و گفت: استان البرز از این نظر جایگاه نسبتا خوبی دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: ۴۹ درصد از واحدهای صنعتی مجوزدار استان در داخل شهرکهای صنعتی استقرار دارند و در این شهرکها فعالیت میکنند ضمن اینکه فعالیتهایی برای هدایت ۵۱ درصد باقیمانده به شهرکها صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی در داخل شهرکها مشکلات صنعتی استان را کاهش میدهد و دنبال کردن این امر و استمرار آن بسیار مهم و ضروری است.
