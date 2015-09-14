اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه ویژه گرامیداشت دفاع مقدس در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فردین میرزا پور ظهر دوشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان فومن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: عزت، اقتدار و عظمت امروز ایران اسلامی مرهون از خودگذشتگی شهدا است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب برای یادآوری این خاطرات و همچنین دیدار و سرکشی از خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران است.

سرهنگ میرزا پور دفاع مقدس را شالوده اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: برنامه های گرامیداشت این هفته با شعار «ما می توانیم با همدلی و همزبانی » اجرا می شود.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه فومن رژه موتوری، گلباران مزار شهدا، پیاده روی خانوادگی، یادواره ۳۷ شهید شهر فومن و طرح آبروری محله را از جمله برنامه های اجرای ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان فومن برشمرد.

برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس دفاع مقدس، تجلیل از سه نویسنده دفاع مقدس شهرستان و برگزاری محفل انس با قرآن نونهالان بخش دیگری از برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فومن است.

فرماندار فومن نیز در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: همه مسئولان و روسای دستگاه های اجرای باید تلاش کنند تا این فرهنگ غنی که برگرفته از تفکر امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا بود همچنان در آسمان میهن درخشیده و به نسل های آینده انتقال یابد.

میرشمس مومن زاده از همه روسای دستگاه های اجرایی خواست در این هفته بر سربرگ نامه های خود از جملاتی درباره دفاع مقدس استفاده کنند و چهره شهر نیز همزمان با آغاز این هفته تغییر داده شود.