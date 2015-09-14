انتقاد سازمان نظام پزشکی از تصمیم وزارت بهداشت/درخواست از وزیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عزت الله گل علیزاده با بیان اینکه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در هشتاد و یکمین جلسه خود برای داوطلبان دوره دستیاری محدودیت سنی قائل شده اند، گفت: این شورا برای ۱۳ رشته از جمله ارتوپدی، بیماری های قلب، داخلی، زنان و زایمان، کودکان، بیهوشی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، چشم پزشکی، طب اورژانس، روانپزشکی، گوش حلق و بینی و جراحی کلیه و مجاری ادراری محدودیت های سنی ۳۰، ۳۵ و ۴۰ سال قائل شده اند که مغایر قانون اساسی است.

وی اظهار داشت: ۲۸ تیر سال ۱۳۷۷ نیز در چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی تخصصی محدودیت سنی ایجاد کرده بودند که با شکایت در دیوان عدالت اداری این مصوبه در سال ۱۳۸۳ لغو شد.

گل علیزاده با اشاره به اینکه این مهم مصداق تبعیض داشته و بر خلاف قانون اساسی است، افزود: مصوبه جدید هم به استناد اصول سوم، بیستم و سی ام قانون اساسی مبنی بر "ضرورت تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح وتسهیل آموزش عالی و تکلیف دولت در خصوص گسترش وسائل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان و تاکید بر تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی از جمله حقوق اجتماعی و فرهنگی متضمن لزوم اهتمام دولت و نفی هرگونه تبعیض ناروا در برخورداری از امکانات عمومی از جمله امور اجتماعی و فرهنگی است."

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با تاکید به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبه اخیر نادیده انگاشته شده است، ابراز داشت: به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری "هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیئت عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت در هیئت مطرح می کند"

وی تصریح کرد:از آنجایی که ایجاد محدودیت سنی برای داوطلبان ورود به دوره دستیاری و سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد ممکن است همکاران به استناد مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ مبنی بر این که تصمیمات و آراء نهایی در خصوص ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی دانشجویان که صرفا در رابطه با امور و شیوه تخصصی علمی، آموزشی و پِژوهشی باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود،این مصوبه را گذرانده باشند.

نایب رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی خاطر نشان کرد: شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با هر ادله ای که این مصوبه را گذرانده باشد، چون صراحتا برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است و تا جایی که اطلاع دارم در کشورهای دیگر نیز ایجاد محدودیت سنی برای ورود افراد به دوره های تخصصی مسبوق به سابقه نیست، از مسئولان ذیربط در خواست تجدید نظر در این مصوبه را دارم.

وی ادامه داد: یک دانشجوی پزشکی در خوشبینانه ترین حالت، به شرط این که بلافاصله پس از اخذ دیپلم وارد دوره پزشکی عمومی شود و با صرف هفت سال تحصیل و دو سال سربازی یا طرح اجباری نیروی انسانی، در ۲۷ سالگی می تواند در آزمون پذیرش دستیاری شرکت کند و با لحاظ این که طول دوره پزشکی عمومی ۷ تا ۱۰ سال تعیین شده است، سن شرکت در آزمون به ۳۰ سال هم می رسد.

به گفته گل علیزاده با توجه به این که در دوره دستیاری حقوق پایینی به دستیاران داده می شود، بسیاری از همکاران تلاش می کنند تا چند سالی کار کرده و اندوخته ای برای سال های دستیاری کسب کنند و با این اندوخته در آزمون شرکت می کنند ضمن این که برای قبولی در آزمون نیز بسیاری از همکاران یک یا چند سال پشت کنکور مانده و از همین اندوخته ارتزاق می کنند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با بیان این که میانگین طول عمر در کشور ما همانند کشورهای پیشرفته افزایش یافته و در این کشورها به منظور بهره مندی بیشتر از نیروی کار، سن بازنشستگی بالا رفته است، تصریح کرد: توجیه این که دلیل تصویب چنین مصوبه ای عدم توانایی جسمی در گذراندن دوره دستیاری و به تبع آن عدم کارایی لازم پس از فارغ التحصیلی است، نمی تواند دلیل موجهی باشد.

وی افزود:حدیث "اطلبو العلم من المهد الی اللحد" و به عبارت عامیانه تر "ز گهواره تا گور دانش بجوی" در فرهنگ ما جای ویژه ای داشته و دارد.

گل علیزاده، یکی از اشکالات این مصوبه را عطف به ما سبق بودن آن دانست و گفت: اگر یک دانشجوی پزشکی از روز اول از وجود چنین مصوبه ای اطلاع داشته باشد، برای آینده خود برنامه ریزی خواهد کرد ولی ابلاغ یک باره محدودیت سنی ضربات روحی زیادی به همکاران وارد خواهد ساخت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر بهداشت به این موضوع ورود یافته و این مشکل را رفع کند چرا که نتیجه چنین مصوبه ای به غیر از سرخوردگی بیشتر جامعه پزشکان عمومی کشور، مهاجرت گسترده به سایر کشورها جهت ادامه تحصیل را در پی خواهد شد و این به منزله خروج سرمایه های مادی و معنوی از کشور است.