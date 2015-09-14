۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۵

تحولات عراق؛

ادامه عملیات پاکسازی الرمادی/ آزادی ۱۸ ایزدی ربوده شده توسط داعش

ادامه عملیات پاکسازی شهر الرمادی توسط ارتش و نیروهای مردمی عراق و آزادسازی ۱۸ شهروند ایزدی که چندی پیش توسط داعش ربوده شده بودند از آخرین تحولات امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش و نیروهای مردمی عراق همچنان به عملیات پاکسازی شهر الرمادی در استان الانبار از لوث تروریست های داعش ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، این عملیات در حالی ادامه دارد که ارتش و نیروهای امنیتی تلاش می کنند تا در جریان آزادسازی الرمادی، کمترین خسارت به ساکنان آن وارد شود.

از سوی دیگر، منابع عراقی اعلام کردند که ارتش و نیروهای مردمی موفق شدند ۱۸ شهروند ایزدی را که چندی پیش توسط داعش در شهر سنجار ربوده شده بودند، آزاد کنند.

این تحولات در حالی است جنگنده های ارتش عراق مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها در نقاط مختلف استان الانبار را هدف شدیدترین حملات هوایی قرار دادند.

در همین حال، مناطقی در شهر موصل واقع در استان نینوا نیز هدف حملات شدید جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش قرار گرفت.

