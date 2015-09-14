سرمایه گذاری ۷.۲ میلیارد تومانی بنیاد برکت برای ساخت مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عيدی گفت: بنياد برکت همچنين ۹ ميليارد ريال براي ساخت سه مسجد در منطقه زلزله زده ارسباران اختصاص داده است.

وی با بيان اينكه ۶ مدرسه با ۴۷ كلاس درس صبح فردا سه شنبه در اين استان به بهره برداري مي رسد، گفت: كل هزينه اين پروژه ها هشت ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان است كه ۲ ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان آن از سوي بنياد بركت پرداخت شده و بقيه نيز از سوي دولت هزينه شده است.

عیدی با اشاره به مشاركت و افتتاح چند پروژه آموزشي از سوي بنياد بركت در اين استان گفت: با افتتاح شش مدرسه جدید، تا كنون ۲۹ مدرسه از سوي بنياد بركت ساخته شده كه البته يك مدرسه شش كلاسه هم با مشاركت اين بنياد در دهه فجر در شهرستان ورزقان استان به بهره برداري مي رسد.

وی با اشاره به برنامه هاي ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و بنيادبركت براي اين استان تصريح كرد: مسئولين بنياد براي ساخت و مشاركت در هفت مدرسه با ۳۰ كلاس قول مساعد داده اند كه اميدواريم اين مدارس تا پايان سال به بهره برداري برسد.

مديركل نوسازي مدارس استان آذربايجان شرقي گفت: با توجه به ساخت و بهره برداري ۳۰ مدرسه با مشاركت اين بنياد، در مجموع ۱۶۲ كلاس درس ساخته شده كه حدود چهار هزار دانش آموز را در برمي گيرد.

عيدي با اشاره به كمبود فضاي آموزشي استان و ضرورت سرمايه گذاري بيشتر در آن اظهار داشت: استان آذربايجان شرقي در سال تحصيلي گذشته ۶۶۱ هزار دانش آموز داشته كه در حدود ۴ هزار و ۴۰۰ مدرسه با ۲۴ هزار كلاس درس به علم آموزی مشغولند.