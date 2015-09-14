هوای تهران سالم است

وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده‌ها به جز ذرات معلق کمتر از ده میکرون و دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه‌ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: همچنین ایستگاه دانشگاه علم و صنعت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۹۲ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی صاف، در بعدازظهر همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد است. به این ترتیب انتظار می‌رود هوای پایتخت در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.