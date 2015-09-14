۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۵۱

حزب‌الله لبنان:

یورش صهیونیست ها به مسجد الاقصی در راستای تقسیم و نابودی آن است

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت شدید یورش روز گذشته صهیونیستها به مسجدالاقصی تأکید کرد که هدف از این تجاوزهای سریالی به مسجدالاقصی نابود کردن این مسجد مقدس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، حزب الله لبنان امروز دوشنبه در محکومیت یورش روز گذشته صهیونیستها به مسجدالاقصی بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه حزب الله آمده است که هدف صهیونیستها از حملات مکرر به مسجدالاقصی و هتک حرمت به آن، نابودی کامل این مسجد مقدس است.

حزب الله لبنان در این بیانیه ضمن «وحشیانه» توصیف کردن این حملات، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد سکوت برنامه ریزی شده کشورهای عربی در قبال این مسأله و همکاری شرم آور کشورهای بین المللی با تل آویو هستیم.

حزب الله در بیانیه خود همچنین آورده است: این تجاوز آشکار به خوبی حاکی از حجم توطئه ای است که برای مسجدالاقصی تدارک دیده شده است؛ توطئه ای که هدف آن تقسیم مسجدالاقصی است.

گفتنی است، نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست روز گذشته به مسجدالاقصی یورش بردند که به دنبال آن، درگیری های شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی رخ داد و طی آن دهها شهروند فلسطینی زخمی شده اند.

