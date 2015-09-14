به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در رابطه با فشردگی بازیهای لیگ و جام حذفی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: مشکلی با بازیهای فشرده نداریم و به نظرم تیم ما هر چه بیشتر بازی کند، بهتر میشود. البته طبیعی است بازیهای فشرده، فشار زیادی میآورد و مربیان هم دوست دارند زمان لازم برای اجرای تفکرات خود داشته باشند، اما به اعتقاد من در شرایط برابر، این مساله برای ما بهتر است چون تیم ما در وضعیتی قرار گرفته است که بچهها آمادگی، انگیزه و ولع خاصی برای پیروزی دارند.
وی درباه اینکه با توجه به قرعه جام حذفی، بازیهای سنگینی پیش روی سرخپوشان قرار دارد، ادامه داد: هیچ نگرانی نسبت به این مساله ندارم چون کاملا به تیم مطمئن هستم. اگر دقت کنید، از ابتدای فصل در هیچیک از بازیهایمان از نظر فنی ضعیفتر از حریف یا تحت تاثیر آنها نبودیم و در شرایط عادی اگر اسیر حوادث نشویم توان لازم برای غلبه بر حریفانمان را داریم.
سرپرست تیم پرسپولیس درباره اینکه در اواخر بازی با پیکان روی تصمیمهای داور اعتراضهایی وجود داشت، خاطر نشان کرد: در آن لحظات داور روی چند صحنه اشتباه کرد. البته صد درصد میدانم که عمدی در کار نبود اما در دو صحنه روی مهدی طارمی و امید عالیشاه کاملا بر عکس سوت زده شد و این مساله باعث شد این نگرانی ایجاد شود که شاید بازی از دست تیم خارج شود. مثلا بازیکن حریف، عالیشاه را زد و او اخطار گرفت یا اینکه طارمی شارژ شد و اخطار گرفت. حداقل اینکه برخورد فیزیکی آشکار وجود داشت و تمارضی در کار نبود.
خوردبین که با سایت باشگاه پرسپویس گفتگو میکرد، در پایان تصریح کرد: تیم این روزها شرایط خوبی دارد و به آینده امیدواریم. یکی، دو بازی دیگر را هم نتیجه بگیریم کاملا روی غلتک میافتیم اما در تمام مقاطعی که پیش رو داریم برای روحیه و انرژی دادن به تیم واقعا به حضور هواداران نیاز داریم.
