فریاد پیام صلح کودکان جهان در برج میلاد

به گزارش روابط عمومی برج میلاد تهران، گرامیداشت روز جهانی صلح در یادمان ملی ایرانیان با اجرای دو برنامه حلقه دوستی کودکان جهان و پرواز درناهای کاغذی با حضور گری لوییس نماینده سازمان ملل در تهران، همراه است.

در این مراسم که پنج شنبه 26 شهریور ماه برگزار خواهد شد، ابتدا درناها کاغذی در جهت حمایت از بیماران سرطانی، جانبازان شیمیایی و کودکان بی سرپرست در آسمان برج میلاد تهران به پرواز در می آید. این درناها پرنده صلح کاغذی برگرفته از سیمرغ های اسطوره ای عطار نیشابوری است که توسط ایرانیان و تعدادی از هنرمندان سینمای کشور ساخته شده است.

قرار است درناهای کاغذی پس از رونمایی برای تزیین در بیمارستان های ویژه کودکان، سرای سالمندان و مراکز نگهداری از جانبازان اعصاب و روان استفاده شود.

ویژه برنامه دیگر روز جهانی صلح، حلقه صلح کودکان جهان در برج میلاد تهران خواهد بود. این مراسم که با همراهی گری لوییس نماینده سازمان ملل در ایران،سفرای کشورهای ژاپن، هند، پاکستان بوده که در این ویژه برنامه کودکانی از کشورهای هند، پاکستان، ژاپن، مصر، قطر، لبنان و ... به بلندترین برج کشور می آیند تا با پیوند و زدن حلقه دوستی، شعار صلح را به مردم جهان برسانند.

این مراسم پنج شنبه 26 شهریور ماه از ساعت 16 در برج میلاد تهران آغاز می شود.