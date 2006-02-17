مقاومت در برابر دشمنان نياز به اجماع و توافق ملي ندارد/ ما حاضريم سلاح مقاومت را در سايه استراتژي ملي مورد بررسي قرار دهيم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره ، روز گذشته رهبران اكثريت پارلمان لبنان موسوم به گروه 14 مارس مخالف با سوريه خوستار خلع سلاح حزب الله و سرنگوني اميل لحود رئيس جمهوري لبنان از قدرت شدند .

سعدالدين الحريري فرزند رفيق حريري و وليد جنبلاط رهبر درزيهاي لبنان درجمع هزاران لبناني تجمع كننده درميدان شهدا در بيروت به مناسبت اولين سالگرد ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان سخنراني كردند و اميل لحود رئيس جمهوري لبنان را مزدور رژيم سوريه خواندند.

درواكنش به اين اظهارات، سيد حسن نصر الله روز گذشته به مناسبت تروردبيركل سابق حزب الله توسط رژيم اسرائيل درجمع شخصيت هاي لبناني گفت : اظهارات تجمع كنندگان گروه 14مارس، لبنان را به سوي جنگ داخلي سوق مي دهد.

دبير كل حزب الله لنبان درعين حال براي رفع شكاف ها ميان گروههاي مختلف لبناني خواستار گفتگوي داخلي شد.

وي اين سوال را مطرح كرد: توافقنامه طائف كه پايه و اساس دولت لبنان است،كجاست؟ چرا بيانيه هيئت وزيران به عنوان پايه و اساس دولت، دراين سخنرانيها جايي ندارد.؟

سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله لبنان عصر روز گذشته درمراسمي كه به مناسبت سالگرد شهادت عباس موسوي دبير كل سابق حزب الله دربيروت برگزار شد، تاكيد كرد: مقاومت دربرابر دشمنان لبنان نياز به اجماع و توافق ملي ندارد.

دبير كل حزب الله ازايستادگي سوريه و ايران در كنار مقاومت عليه اشغالگران صهيونيست قدرداني و تشكر كرد و گفت: مقاومت بود كه لبنان را حفظ كرد بنابراين اين مقاومت با سلاحش كه سرزمين مقدس را آزاد كرد، باقي خواهد ماند .

وي با اشاره به اينكه اين سلاح مقاومت بود كه اشغالگران را از كشور لبنان بيرون و اسراي لبناني دربند اسرائيل را آزاد و حتي سرزمين لبنان را حفظ كرد، افزود : سخنراني گروه 14 مارس در روز گذشته، لبنان را به سوي جنگ داخلي پيش مي برد بنابراين دولت لبنان بايد دراين خصوص توضيح دهد .

دبير كل حزب الله لبنان با بيان اينكه رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان به من گفت كه سلاح مقاومت با سازش درمنطقه مرتبط است، خاطر نشان كرد: ما حاضريم سلاح مقاومت را در سايه استراتژي ملي مورد بررسي قرار دهيم.

وي با تاكيد براين كه ما به سلاح مقاومت تا اطلاع بعدي پايبند خواهيم ماند، ياد آور شد : مقاومت مقدس است همانطوري كه وطن مقدس است. سلاح ما از همان ابتدا براي مقاومت ملي لبنان بوده و تنها براي شيعيان نبوده است .

نصر الله در پايان خطاب به گروه 14 مارس (تجمع مخالفان سوريه) گفت : ما تنها به سود لبنان فعاليت مي كنيم، به هيچ پيماني نخواهيم پيوست، اما اگر ما را مجبور به پيوستن به هر پيماني كنند ما ائتلاف دشمني با آمريكا و اسرائيل را انتخاب مي كنيم .