روان آبهای فصلی در استان سمنان کنترل و هدایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی بعد از ظهر دوشنبه در هشتمین کارگروه حفاظت از منابع آبی زیرزمینی استان سمنان بر لزوم توزیع آب کشاورزی توسط بهره برداران تاکید کرد و گفت: این امر باعث کنترل اضافه برداشت ها و همچنین تامین نیاز آب کشاورزی خواهد شد.

وی بررسی وضعیت دشت های پایلوت در راستای طرح احیا و تعادل سفره های آب زیرزمینی را مهم بر شمرد.

استاندار سمنان برنامه ریزی میان مدت برای کنترل و هدایت و استفاده صحیح از روان آبهای فصلی و تغذیه سفره های زیر زمینی به منظور کاهش اثرات و خشکسالی های اخیر را از دیگر تصمیمات این کارگروه برشمرد.

وکیلی یکی از مهمترین منابع تامین آب را صرفه جویی دانست و افزود: ساختار مصرف و تغییر اصلاح سطح کشت به منظور افزایش بهره برداری در بخشهای مختلف امری ضروری است.

وی یکی از آثار مهم کنترل هوشمند آب را برداشت متعادل آن عنوان کرد و گفت: اگر ما اضافه برداشتها را کنترل کنیم آب موجود دوباره به مصرف مدام خواهد رسید.

همچنین در این کار گروه آخرین وضعیت سفره های آب زیر زمینی رودخانه ها و چشمه ها و چاه ها و اثرات سوء خشکسالی و راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت تامین آب شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.