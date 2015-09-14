آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال از زبان ترابیان

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است و سردرگمی‌ها ما را یک مقدار گیج کرده است. قرار است فردا جلسه کمیته فنی را تشکیل بدهیم و با حضور افتخاری (رئیس کمیته فوتسال) و کفاشیان در اینباره صحبت کنیم.

وی درباره حضور محمد ناظم الشریعه و علی صانعی در تیم ملی تاکید کرد: آقای افتخاری (رئیس کمیته فوتسال) با من تماسی نداشته است ولی نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال زده که در این نامه علی صانعی به عنوان مدیر فنی تیم ملی معرفی شده است. من خودم با صانعی صحبت کردم و او گفت که به هیچ عنوان توافقی با فدراسیون فوتبال نداشته است. صانعی گفت قرار بود جلسات دیگری با افتخاری داشته باشم که هنوز این امر محقق نشده است.

به گزارش مهر، سیدرضا افتخاری امروز در یک مصاحبه به صورت غیر مستقیم محمد ناظم الشریعه را سرمربی تیم ملی فوتسال ایران معرفی کرد و مدتی بعد گفت که این مربی را به عنوان نفر دوم نیمکت مدنظر دارد نه به عنوان سرمربی.

رئیس کمیته فنی فوتسال در خصوص اینکه بالاخره گزینه سرمربیگری تیم ملی چه کسی است؟، گفت: الان نمی‌شود هیچ اظهار نظری کرد چون تناقض گویی شده است. همانطور که گفتم باید فردا در جلسه کمیته فنی صحبت کنیم و ببینیم اوضاع از چه جریان است.