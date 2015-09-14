کم تحرکی مردم اصفهان آسیب شناسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود انصاریمهر ظهر دوشنبه در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر از سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری با اشاره به گذشت بیش از یک سال و نیم از ایجاد سازمان ورزش شهرداری اصفهان اظهار داشت: در این راستا و با توجه به تصویب اساسنامه سازمان ورزش شهرداری اصفهان در شورای شهر، شورای سیاستگذاری سازمان تشکیل شده و قرار است این شورا اصلاحات این اساسنامه را در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه چارت سازمان ورزش شهرداری اصفهان در دست تدوین است، افزود: این چارت بر اساس در نظر گرفتن شاخصهای تخصصی و آکادمیک تدوین میشود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه کار فرهنگی تنها اسم خود را در قالب پژوهش یدک کشیده است، گفت: باید توجه داشت که ورزش در شهرداری به صورت قهرمانی نیست و از این رو مبانی فرهنگی ورزش را با توجه به فعالیتهای صورت گرفته در شهرداری نهادینه خواهیم کرد.
وی استمرار فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در شهر را امری مهم خواند و گفت: از این رو آموزش فرهنگ ورزش در بین دانش آموزان مدارس در دستور کار است و با اجرای برخی برنامههای ورزشی در مدارس اصفهان با جمعیت آماری ۲۶ هزار نفری مشخص شد که ۸۵ درصد از این دانشآموزان مشکلات جسمی - حرکتی داشتند.
انصاریمهر با اشاره به آسیبشناسی در حوزه کم تحرکی در اصفهان گفت: افزایش نشاط اجتماعی را در دستور کار قرار دادهایم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به ورزش بانوان در اصفهان گفت: در این راستا در چهار نقطه شهر و همچنین در بخش مرکزی مراکزی را ویژه ورزش بانوان اختصاص دادهایم که توسط بانوان نیز اداره میشود.
