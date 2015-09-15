خیام وقار کاشانی مدیر تماشاخانه باران و رییس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه مدیران تماشاخانه های خصوصی با نماینده وزیر کار عنوان کرد: قرار است امروز سه شنبه ۲۴ شهریور ماه مدیران تماشاخانه‌های خصوصی با نماینده وزیر کار جلسه ای داشته باشند و در این جلسه درباره تشکیل صنف مدیران تماشاخانه های خصوصی صحبت کنند.

وی افزود: با تشکیل این صنف مدیران تماشاخانه های خصوصی جایگاه حقوقی و صنفی پیدا می کنند و فعالیتشان به عنوان یک شغل زیر نظر وزارت کار مورد پذیرش قرار می گیرد. در حال حاضر مدیران همه تماشاخانه های خصوصی آیین نامه ای داخلی تنظیم کرده اند که در حال بررسی است و بر اساس آن سوابق و برنامه هایی افرادی که می خواهند تماشاخانه تاسیس کنند و مکانی را که برای این کار در نظر گرفته اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران درباره جلسه با نماینده وزیر کار بیان کرد: قرار است طی جلسه ای که با نماینده وزیر کار برگزار می کنیم شرایط وزارت کار و پیشنهادهایی را که در این زمینه به ما می دهند بشنویم و نماینده وزیر کار نیز با شرایط و برنامه های ما آشنا شود. مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی نیز بسیار پیگیر عملی شدن این طرح است و احتمالا در این جلسه نیز به همراه کیوان نخعی مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی حضور خواهد یافت.

وقار کاشانی در پایان صحبت هایش عنوان کرد: با راه اندازی صنف مدیران تماشاخانه های خصوصی تصمیم گیری بخشی از برنامه های تماشاخانه ها بر عهده هیات مدیره این صنف خواهد بود و به این ترتیب هر مکانی قابلیت تبدیل شدن به تماشاخانه و هر فردی مجوز راه اندازی چنین مکان فرهنگی را پیدا نمی‌کند و همه برنامه ها و فعالیت ها بر طبق چارچوب شکل خواهد گرفت.