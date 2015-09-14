به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر دوشنبه در دیدار با سرمایه گذار کشور اوکراین گفت: قزوین ظرفیت و توانمندی های ویژه ای دارد و به دلیل نزدیکی به پایتخت، داشتن شهر صنعتی و کشاورزی مناسب می تواند برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد.

استاندار بیان کرد: تولیدات محصولات زراعی و باغی منحصر بفرد و میوه های متنوع به گونه ای است که ضمن تامین نیازهای داخلی به خارج هم صادر می شود که سرمایه گذاری در این بخش را نیز برای متقاضیان اقتصادی و مقرون به صرفه می کند.

روزبه گفت:درحوزه گردشگری و علمی هم در استان با وجود آثار متنوع تاریخی و گردشگری شرایط خاصی داریم که باتوسعه مناسبات فرهنگی می توانیم نسبت به تبادل دانشجو و نیز گردشگری سالم هم همکاری کنیم.

وی یادآورشذ: در صورت تمایل تجار و سرمایه گذاران کشور اکراین می توانیم پروژه های مشترک هم تعریف و اجرایی کنیم که در این راستا لازم است با امضاء تفاهم نامه همکاری بین دواستان قزوین و دونتسک اوکراین به توسعه مناسبات کمک کرد.

استاندار در ادامه به پایلوت شدن قزوین در انرژی های نواشاره کرد و گفت: در زمینه توسعه طرح های انرژی های خورشیدی، باد و سیار موارد آماده همکاری بین استان دونتسک و قزوین هستیم و میتوانیم برنامه های مشترک را اجرایی کنیم.

روزبه گفت: طرح توسعه نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی تاکستان از دیگر زمینه های همکاری با تجار اکراینی است که در این زمینه آماده همکاری هستیم.

وی بیان کرد: از سرمایه گذاران خارجی انتظار داریم برای آشنایی بیشتر با ظرفیت های استان قزوین در برنامه های اینده زمینه بازدید از آثار تاریخی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری و دانشگاهی استانرا در اولویت خود قرار دهند و ضمن نشست های تخصصی و رودر رو با تجار قزوینی برای توسعه مناسبات وارد فاز اجرایی شوند.

در ادامه الکساندر کلیمکین استاندار سابق دونتسک اوکراین گفت: استان قزوین از ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی بسیار خوبی برخوردار است و در حوزه صنعتی هم قوی است که در توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی میتوانیم روی آن حساب بازکنیم.

کلیمکین اظهار داشت: تجار و بازرگانان اوکراینی بسیار مایل هستند با مناطق مستعد ایران مانند قزوین ارتباطات بیشتری داشته باشند و پروژه های مشترک اجرا کنند.

این فعال اقتصادی کشور اکراین یادآورشد: اتحادیه ایران و اوکراین با ۲۵ شرکت صنعتی تفاهم نامه همکاری اقتصادی امضاء کرده و قزوین اولین استانی است که برای همکاری انتخاب شده که امیدواریم بتوانیم زمینه همکاری های مشترک را فراهم کنیم.

در این جلسه مقرر شد یادداشت تفاهمی بین استان های قزوین و دونتسک اوکراین منعقد شود تا زمینه همکاری های مشترک فراهم شود.

دونتسک از استان‌های شرقی کشور اوکراین است که باحدود ۴٫۵ میلیون نفر پرجمعیت ترین استان این کشور است و با مساحتی بالغ بر ۲۶ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع بیش از چهار درصد مساحت کشور اوکراین را تشکیل می‌دهد.