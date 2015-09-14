  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۵۹

استاندار قزوین:

تجار اوکراین در توسعه انرژی‌های نو در قزوین سرمایه گذاری کنند

تجار اوکراین در توسعه انرژی‌های نو در قزوین سرمایه گذاری کنند

قزوین- استاندار قزوین گفت: آماده جذب سرمایه گذاران خارجی در استان هستیم و تجار اوکراین می توانند در توسعه طرح های انرژی های نو در قزوین مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر دوشنبه در دیدار با سرمایه گذار کشور اوکراین گفت: قزوین ظرفیت و توانمندی های ویژه ای دارد و به دلیل نزدیکی به پایتخت، داشتن شهر صنعتی و کشاورزی مناسب می تواند برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد.

استاندار بیان کرد: تولیدات محصولات زراعی و باغی منحصر بفرد و میوه های متنوع به گونه ای است که ضمن تامین نیازهای داخلی به خارج هم صادر می شود که سرمایه گذاری در این بخش را نیز برای متقاضیان اقتصادی و مقرون به صرفه می کند.

روزبه گفت:درحوزه گردشگری و علمی هم در استان با وجود آثار متنوع تاریخی و گردشگری شرایط خاصی داریم که باتوسعه مناسبات فرهنگی می توانیم نسبت به تبادل دانشجو و نیز گردشگری سالم هم همکاری کنیم.

وی یادآورشذ: در صورت تمایل تجار و سرمایه گذاران کشور اکراین می توانیم پروژه های مشترک هم تعریف و اجرایی کنیم که در این راستا لازم است با امضاء تفاهم نامه همکاری بین دواستان قزوین و دونتسک اوکراین به توسعه مناسبات کمک کرد.

استاندار در ادامه به پایلوت شدن قزوین در انرژی های نواشاره کرد و گفت: در زمینه توسعه طرح های انرژی های خورشیدی، باد و سیار موارد آماده همکاری بین استان دونتسک و قزوین هستیم و میتوانیم برنامه های مشترک را اجرایی کنیم.

روزبه گفت: طرح توسعه نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی تاکستان از دیگر زمینه های همکاری با تجار اکراینی است که در این زمینه آماده همکاری هستیم.

وی بیان کرد: از سرمایه گذاران خارجی انتظار داریم برای آشنایی بیشتر با ظرفیت های استان قزوین در برنامه های اینده زمینه بازدید از آثار تاریخی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری و دانشگاهی استانرا در اولویت خود قرار دهند و ضمن نشست های تخصصی و رودر رو با تجار قزوینی برای توسعه مناسبات وارد فاز اجرایی شوند.

در ادامه الکساندر کلیمکین استاندار سابق دونتسک اوکراین گفت: استان قزوین از ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی بسیار خوبی برخوردار است و در حوزه صنعتی هم قوی است که در توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی میتوانیم روی آن حساب بازکنیم.

کلیمکین اظهار داشت: تجار و بازرگانان اوکراینی بسیار مایل هستند با مناطق مستعد ایران مانند قزوین ارتباطات بیشتری داشته باشند و پروژه های مشترک اجرا کنند.

این فعال اقتصادی کشور اکراین یادآورشد: اتحادیه ایران و اوکراین با ۲۵ شرکت صنعتی تفاهم نامه همکاری اقتصادی امضاء کرده و قزوین اولین استانی است که برای همکاری انتخاب شده که امیدواریم بتوانیم زمینه همکاری های مشترک را فراهم کنیم.

در این جلسه مقرر شد یادداشت تفاهمی بین استان های قزوین و دونتسک اوکراین منعقد شود تا زمینه همکاری های مشترک فراهم شود.

دونتسک از استان‌های شرقی کشور اوکراین است که باحدود ۴٫۵ میلیون نفر پرجمعیت ترین استان این کشور است و با مساحتی بالغ بر ۲۶ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع بیش از چهار درصد مساحت کشور اوکراین را تشکیل می‌دهد.

کد مطلب 2915562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها