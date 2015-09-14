اعتراف انگلیس به مشارکت در قتل ۲۴۰۰ پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه «دنیا» پاکستان، سخنگوی وزارت دفاع انگلیس به صورت تلویحی اعتراف کرد که ارتش انگلیس و سازمان سیای آمریکا در حملات موشکی به مناطق قبیله ای پاکستان دست داشته اند.

آنگونه که روزنامه گاردین امروز دوشنبه نوشت: سخنگوی وزارت دفاع انگلیس بیان داشت که انگلیس در حملات موشکی امریکا به لیبی، افغانستان وعراق مشارکت داشته اما وی در پاسخ به سوال در مورد حملات موشکی به پاکستان گفت که مشارکت در حملات موشکی به پاکستان را نه می توان تصدیق کرد ونه انکار چرا که اثرات منفی در روابط جهانی ما خواهد داشت.

وکیل معروف آمریکایی و عضو فعال حقوق بشر «جنیفر گیبسون» در این باره در گفتگو با رسانه ها گفت: «انگلیس به صورت سربسته اعتراف به مشارکت در قتل صدها شهروند پاکستانی کرده است.»

اداره روزنامه نگاری تحقیقی نیز در گزارش خود ادعا کرد که در حملات موشکی صورت گرفته در پاکستان ۳۷۰ حمله آمریکا و ۵۱ حمله انگلیس داشته است.

به گفته این اداره در این حملات دست کم ۲۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند که از این میان ۴۲۰ نفر غیر نظامی بودند.