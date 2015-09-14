مجمع بسیج دامغان با ۹ کارگروه تخصصی۱۷۰ نفر عضو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمدرضا حسینی بعد از ظهر دوشنبه در مجمع بسیج شهرستان دامغان در حسینیه شهدای گمنام سپاه ناحیه این شهرستان بیان کرد: مجمع بسیج این شهرستان شامل فرماندهی و معاونت های آن؛ فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج، مسئولان کانون های بسیج اقشار، اعضای شورای اندیشه و همفکری اقشار ۱۵ گانه بسیج، سرمربیان شجره طیبه صالحین، مسئولان بلند پایه شهرستان، نخبگان، برجستگان اجتماعی و متخصصان اعضای حقیقی و حقوقی مجمع بسیج هستند.

وی اظهار داشت: مجمع بسیج شهرستان دامغان دارای ۹ کارگروه تخصصی و با موضوعات کاری شامل کارگروه های فرهنگی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانواده و امور بانوان، تربیتی و اخلاقی، دفاعی، علمی، آموزشی و پژوهشی، سلامت و تلفیق است.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان اضافه کرد: کمک به تحقق جامعه اسلامی از طریق پیاده سازی آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ظرفیت سازی برای جذب حداکثری و تحقق بسیج ده ها میلیونی با ایفای نقش سازمان یافته نخبگان، فرهیختگان، صاحب نظران و اندیشه ورزان انقلابی و کمک به کادر سازی در شهرستان از اهداف تشکیل مجمع بسیج است.

حسینی با اشاره به نقش و جایگاه بسیج در تمامی عرصه ها افزود: بسیج و بسیجیان جمعی فداکار از اقشار مختلف جامعه هستند و در تمامی عرصه ها حضور فعال دارند و تابع محض ولایت فقیه هستند و هر جا معظم له فرمان دهند حضور پیدا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه بسیج حرکتی مقدس و ارزشمند است، یادآور شد: این حرکت عظیم حضور یک ملت مجاهد در دفاع، علم، هنر، سیاست، فرهنگ، کمک به درماندگان، تولید و فناوری، ورزشی و در پیشبرد مسائل گوناگون کشور است.

مسئول مجمع بسیج شهرستان دامغان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده طی یکسال گذشته بیان و اظهار داشت: این مجمع مجموعه ای از صاحب نظران حقوقی و حقیقی است که متناسب با اهداف و منظورهای پیش بینی شده گرد هم آمده و با هم اندیشی و همفکری و وصول به برآورد مشترک از شرایط موجود راه کارهای رفع موانع و استفاده از فرصت ها برای رسیدن به شرایط مطلوب در سطح شهرستان را ارائه می کند.

سرهنگ پاسدار مجید منشی زاده در پایان گفت: یکی از مجموعه های مجمع بسیج شهرستان ایجاد و راه اندازی شورای قشر است که این شورا با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های فکری و علمی نخبگان بسیج در هر قشر در شهرستان و انسجام بیشتر بسیجیان در راستای تحقق اهداف تشکیل می شود.

در مجمع بسیج شهرستان دامغان از چهار فرد مؤثر و تأثیرگذار در تشکیل مجمع این شهرستان با اهداء لوح و جوایز تقدیر و تجلیل به عمل آمد و دومین انتخابات هیئت رئیسه مجمع بسیج شهرستان دامغان برای مدت سه سال انتخاب شدند.