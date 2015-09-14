  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

پلیس مالزی طی عملیاتی انجام داد؛

دستگیری سه متهم به انفجار معبدی در تایلند

دستگیری سه متهم به انفجار معبدی در تایلند

​پلیس مالزی یک پاکستانی و دو مالزیایی را در ارتباط با انفجار معبدی در تایلند دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «عالمی اخبار»، رئیس پلیس مالزی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت: «با اطلاع و درخواست پلیس تایلند سه مظنون در جریان پرونده مربوط به انفجار معبد ایروان در بانکوک دستگیر شدند.»

وی با اشاره به اینکه از این سه تن یک نفر پاکستانی و دو نفر مالزیایی هستند، افزود: «مظنونین در حال حاضر تحویل پلیس تایلند نمی شوند چرا که پلیس مالزی در حال بازجویی از آنان است.»

بنابر این گزارش، در همین رابطه و علاوه بر این سه نفر، پلیس تایلند نیز دونفر را دستگیر کرده و هم اکنون در جست و جوی شخص سومی است که گفته می شود اهل ایالت «سین کیانگ» چین است.

لازم به ذکر است که در این انفجار که ماه گذشته درمعبد ایروان تایلند رخ داد ۲۰ نفر کشته شدند.

 

کد مطلب 2915577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها