دستگیری سه متهم به انفجار معبدی در تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «عالمی اخبار»، رئیس پلیس مالزی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت: «با اطلاع و درخواست پلیس تایلند سه مظنون در جریان پرونده مربوط به انفجار معبد ایروان در بانکوک دستگیر شدند.»

وی با اشاره به اینکه از این سه تن یک نفر پاکستانی و دو نفر مالزیایی هستند، افزود: «مظنونین در حال حاضر تحویل پلیس تایلند نمی شوند چرا که پلیس مالزی در حال بازجویی از آنان است.»

بنابر این گزارش، در همین رابطه و علاوه بر این سه نفر، پلیس تایلند نیز دونفر را دستگیر کرده و هم اکنون در جست و جوی شخص سومی است که گفته می شود اهل ایالت «سین کیانگ» چین است.

لازم به ذکر است که در این انفجار که ماه گذشته درمعبد ایروان تایلند رخ داد ۲۰ نفر کشته شدند.