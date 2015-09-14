هلاکت ۱۷ تروریست در عملیات هوایی ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز» (Dawn news)، نیروهای ارتش پاکستان در عملیات هوایی خود در مناطق «گوبز» و «زوئی» مواضع تروریست ها را مورد حمله قرار دادند.

طبق آخرین اطلاعات رسیده در این عملیات ۱۷ تروریست به هلاکت رسیده و در بمباران هوایی جنگنده های ارتش، ۵ پایگاه تروریست ها به کلی نابود شد. این در حالی است که در وزیرستان جنوبی ۲ نفر از نیروهای ارتش در اثر حمله طالبان کشته شدند.

بنابر این گزارش، نیروهای طالبان در منطقه «خیسور» از توابع بخش «تیارزه» وزیرستان جنوبی به سوی دو نیروی نظامی ارتش به نام های «اقبال» و «بختیار» که برای آوردن آب از چشمه رفته بودند آتش گشود و آنها را به هلاکت رساند.

لازم به ذکر است که در مناطق تحت نظر دولت مرکزی در حاشیه مرز افغانستان و پاکستان واقع در وزیرستان، مناطق «خیبر ایجنسی»، «اورکزئی ایجنسی» و هفت منطقه دیگر مواضع تروریست ها واقع شده است.

این گزارش می افزاید: بعد از شکست مذاکرات صلح بین دولت پاکستان و طالبان و نیز حمله طالبان به فرودگاه کراچی، ارتش پاکستان از ۱۵ ژوئن عملیات موسوم به «ضرب عضب» را شروع کرده است.