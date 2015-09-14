۱۷ کشته و ۷۰ زخمی در انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در الحسکه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دومین انفجار تروریستی در منطقه «خشمان» واقع در شهر حسکه سوریه ساعاتی قبل به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، به دنبال وقوع این انفجار شمار قربانیان این دو انفجار به ۱۷ کشته و ۷۰زخمی رسید.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که در میان قربانیان، شماری زن و کودک دیده می شوند.

منابع وابسته به پلیس الحسکه اعلام کردند: یک عامل انتحاری که خودرو بمبگذاری شده ای را هدایت می کرد آن را در محله خشمان در شمال شهر الحسکه منفجر کرد که بر اثر آن پنج نفر کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند که در میان آنها زنان و کودکان دیده می شوند.این انفجار همچنین سبب وارد شدن خساراتی به منازل و زیر ساختها شد.

این منابع افزودند: به فاصله نیم ساعت از انفجار نخست، انفجار تانکر بمبگذاری شده در محله المحطه در غرب شهر الحسکه به کشته شدن ۱۲ نفر که در میان آنها تعدادی زن و کودک وجود دارد و زخمی شدن ۴۰ نفر انجامید.

منابع بیمارستانی اعلام کردند: بیشتر زخمی شدگان در انفجار تروریستی در المحطه از زنان و کودکان هستند که سه نفر از آنها وضع وخیمی دارند.

از سوی دیگر، توپخانه های ارتش سوریه مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها در استان های درعا و حمص را زیر آتش گرفتند.