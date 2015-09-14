صنوف متخلف در ایلام ۱۰ میلیارد تومان جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله بیرانوند ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی امور تعزیرات و ستاد تنظیم بازار در استانداری ایلام اظهار داشت: در سه ماهه دوم سال جاری بیش از یک هزار پرونده تعزیراتی در بخشهای مختلف صنفی، بهداشت، درمان، صنعت و...در استان ایلام تشکیل و بیش از ۱۰ میلیارد تومان جریمه صادر شده است.

وی بیان داشت: در سال جاری در مجموع بیش از یک هزار و ۴۰ پرونده ایلام مختومه شده است.

بیرانوند عنوان کرد: نبود درج قیمت، کم فروشی، رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، امتناع از عرضه کالا و نداشتن پروانه کسب، عمده تخلفات صنفی ارجاعی را شامل می شوند.

مدیر کل تعزیرات استان ایلام با اشاره به اینکه رویکرد تعزیرات حکومتی پیشگیری از تخلفات و کیفیت بخشیدن به نظارت ها است، گفت: در این خصوص استان ایلام در سال گذشته از لحاظ ورودی پرونده ها به این اداره کل کمترین میزان را در میان سایر استان های کشور داشته است.

وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی استان آماده‌ دریافت و پیگیری هرگونه گزارش و شکایات مردمی در خصوص تخلف در حوزه‌های صلاحیت این دستگاه بدون پرداخت هزینه دادرسی است.