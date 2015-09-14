نگاه به فرهنگ نباید تاجرانه باشد/ توجه به صادرات محصولات فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، ظهر دوشنبه در دیدار مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با وی، که در مدرسه امام سجاد(ع)، برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت امام محمدتقی(ع) به ارتباط انسان و پست اشاره کرد و گفت: همواره در طول تاریخ انتقال علوم و دانش از طریق پست صورت می‌گرفته است.

وی سه شاخصه اصلی پست را سرعت، دقت و رعایت امانت عنوان کرد و ابراز داشت: نهادهای دولتی و پست به این موضوع توجه داشته باشند که نباید به همه محصولات نگاه تجاری داشت.

استاد برجسته حوزه بر لزوم پرهیز از نگاه تجاری به مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: نباید به مسائل فرهنگی نگاه تاجرانه داشت، چرا که در غیر این صورت، تأثیر فرهنگی کمرنگ می‌شود و در راستای گسترش آن نمی‌توان تلاش کرد.

وی با انتقاد از هزینه ارسال محصولات پستی به خارج از کشور، اظهار داشت: باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که محصولات فرهنگی به سهولت و بدون هزینه ارسال شوند.

فرهنگ اسلامی زمینه ساز سلامت روح انسان‌ها

آیت الله مکارم شیرازی، فرهنگ را زمینه ساز سلامت روح انسان دانست و افزود: یارانه‌ای در راستای ارسال محصولات فرهنگی به پست تخصیص داده شود تا محصولات به سهولت ارسال شوند.

وی یکی از عوامل صدور انقلاب را ارسال محصولات فرهنگی به کشورهای مختلف عنوان کرد و گفت: امروزه مردم کشورهای دنیا به محصولات فرهنگی ما نیاز دارند و به همین دلیل باید در راستای انتقال فرهنگ به ملت‌ها اهتمام ورزیده شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه دولت در بخش مالی مشکلاتی دارد، ابراز داشت: مسئولان باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که محصولات فرهنگی نیز به کشورهای خارجی انتقال پیدا کند.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم مشکلات مالی و اعتباری دولت بعد از توافق صورت گرفته رفع و در برطرف کردن مشکلات تلاش بیشتری شود.