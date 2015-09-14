خاطرات و زندگینامه شهدای اصناف برای آیندگان جمع آوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق کریمی عصر دوشنبه در یادواره شهدای اصناف شهرستان صومعه سرا با اشاره به ۵۲۸ شهید این شهرستان اظهار کرد: از این تعداد ۱۰ شهید مربوط به اصناف و بازاریان شهرستان صومعه سرا است.

وی با بیان اینکه اصناف در انقلاب اسلامی ثابت کردند که همیشه همراه و همگام نظام هستند، افزود: تقدیم ۱۰ هزار و ۵۰۰ شهید اصناف نشان دهنده این ادعا است.

کریمی خاطرنشان کرد: اگر امنیت و آسایش در جامعه وجود دارد و همانند کشورهای منطقه با بحران مواجه نیستیم به برکت وجودی خون شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس است.

مسئول بسیج اصناف گیلان با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا به منظور گرامی داشت یاد و خاطره این عزیزان است، گفت: برگزاری یادواره های شهدا تنها برای آگاهی و آشنایی نسل فعلی نیست بلکه نسل آینده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی جمع آوری خاطرات شهیدان و خانواده های شهدا را ضروری دانست و از اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان صومعه سرا خواست تا با همکاری سازمان بسیج اصناف و سپاه ناحیه، خاطرات، زندگینامه شهدا و خانواده های آنان را برای انتقال به نسل بعدی جمع آوری کنند.

کریمی به فضاسازی محیطی و انتقال آن از بخش دولتی به عمومی اشاره و بیان کرد: بازاریان، مرکز همه فعالیت های اسلامی در عرصه اجتماعی هستند.