به گزارش خبرنگار مهر، علی ذاکری عصر دوشنبه در جلسه اطلاع رسانی هفته دفاع مقدس، به میزبانی صدا و سیما گفت: هفته دفاع مقدس، یک برگ زرین در تاریخ انقلاب به شمار می آید و قرار است امسال صدا و سیما، مسئولیت کمیته اطلاع رسانی را عهده دار باشد.

ذاکری گفت: از ۲۰۰ هزار شهید کشور، ۵۰۷ شهید مربوط به شهرستان گنبدکاووس است و در هفته دفاع مقدس گرامی داشت آنان برگزار می شود.

وی رزمایش فرهنگی- رزمی در دریاچه مصنوعی از دوم مرماه الی هفتم مهر ماه را از مهمترین برنامه برشمرد و گفت: این رزمایش به صورت استانی و به میزبانی شهرستان گنبدکاووس خواهد بود. نیاز است خبرنگاران این برنامه را در سطح استان و حتی کشور اطلاع رسانی کنند.

ذاکری، تحلیل از فرماندهان هفته دفاع مقدس، انجام ورزش های همگانی، بهره گیری از برنامه های هنری و برگزاری نمایشگاه ها را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس برشمرد و گفت: شعار امسال هفته دفاع مقدس «ما می توانیم با همدلی و همزبانی» است.

کشف ۱۱۲ کیلوگرم مواد مخدر طی ۶ ماه

محمدعلی عسگری رئیس نیروی انتظامی شهرستان گنبدکاووس، هم در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: طی شش ماه سال جاری ۱۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف شد.

وی افزود: این مقدار کشفیات نسبت به مدت مشابه شال ۹۴ از رشد ۲۸۰ درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: در این رابطه ۴۶۰ خرده فروش و معتاد دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که از این افزاد ۹۵ نفر معتاد به مواد مخدر برای ترک اعتیاد به اردوگاه توسکستان گرگان تحویل شدند.

طرح توسعه فضای سبز در مناطق خشک گنبدکاووس اجرا می شود

صفر سیجانی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گنبدکاووس در نشست با رسانه ها، گفت: ۲۶۰ هزار نهال آتریپکلس از محل اعتبارات استانی و ملی و ۲۰۰ هزار نهال از محل تعهدات اتحادیه مرتع داران استان گلستان در سال ۹۳ تولید شده است.

وی افزود: برای اولین بار در سال جاری برای توسعه فضای سبز در مناطق خشک ۵۰۰ نهال کهور پاکستانی و ۵۰۰ نهال گز روغنی از گونه درختی و مقاوم به خشکی و شوری تولید شده است که انشاء الله در فصل پاییز و بعد از اولین باران پاییزی در مکان های مناسب کاشته خواهد شد.