تحقق کامل مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان در حال پيگيری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در یازدهمین جلسه کارگروه پرورش ماهی در قفس با اشاره به تاکید رئیس جمهور به این مهم در سفر به گیلان به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: رویکرد جهادی، عدالت محور و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر از مهمترین مسائل برای اقتصاد مقاومتی است که با دستور ويژه رئيس جمهور و ابلاغ دولت، جلسات استان برای تشريح سياست‌ها در این خصوص برگزار شده است.

وی دغدغه مدیران استان در مدیریت بخش کشاورزی و تولید محصول مرغوب را از مصادیق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: تلاش استان در سال زراعی جاری این بود که حتی یک متر از شالیزارها تحت خشکسالی قرار نگیرد که خداوند را شاکریم که محصول باکیفیتی نیز برداشت شده است.

نجفی به بهره برداری اقتصادی از فرصت دریا نیز اشاره کرد و گفت: گردشگری یکی از حوزه‌های مهم استفاده از ظرفیت دریا است و بخش دیگر مربوط به پرورش ماهی در قفس است.

استاندار گیلان تاکید کرد: پيگيري تحقق همه‌ مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان به ویژه بحث پرورش ماهی در قفس برای استان یک وظیفه است.

وی با قدردانی از همکاری محیط زیست در بخش پرورش ماهی در قفس ابراز کرد: با نگاه به سیر صعودی شاخص‌های اشتغالزایی و با توجه به نگرش کلان کشوری در این بخش، نباید فرصت های موجود را از دست دهیم.

نجفی مطالعات کارشناسی در این حوزه و بهره‌گیری لازم از زمان را ضروری دانست و تصریح کرد: گیلان در شیلات همیشه حرف برای گفتن دارد و علیرغم اینکه در بعضی سال ها از این فرصت بهره لازم برده نشده است اما در پرورش ماهی جزو برترین‌ها بوده‌ است.

استاندار گیلان بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه‌ پرورش ماهی در قفس تأکید کرد و گفت: باتوجه به نگاه موجود در استان، تأکیدات دولت و اعتبارات خوب تخصیص یافته به این بخش باید سهمیه‌ استان رو به رشد باشد.

در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به گیلان مصوب شد در سال‌های ۹۴ و ۹۵، ۱۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود که در سال ۹۴ مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز به این پروژه اختصاص یافته است.