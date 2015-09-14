به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران مرکز استان یزد امروز برای نخستین بار در آموزش و پرورش بخش ۱۸ هزار نفری زارچ حاضر شدند تا به انعکاس موفقیت‌ها، ظرفیت‌ها و البته محرومیت‌های حوزه آموزش و پرورش در این منطقه بپردازند.

رئیس آموزش و پرورش بخش زارچ در این نشست خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به چهار هزار دانش آموز در ۳۰ مدرسه زارچ مشغول تحصیل هستند، اظهار داشت: مسئولیت آموزش و رسیدگی به امور مختلف این دانش آموزان را ۳۳۰ کادر آموزشی و اداری بر عهده دارند.

محمد کمالی با بیان اینکه امسال ۴۴۰ دانش آموز کلاس اولی در زارچ ورود خود به مدارس این منطقه را جشن می گیرند، ۴۰۰ نونهال نیز امسال در دوره پیش دبستانی مشغول به تحصیل خواهند شد.

محمد کمالی با اشاره به حضور چشمگیر اتباع بیگانه در منطقه زارچ عنوان کرد: جمعیت دانش آموزی اتباع خارجی که بخش عمده ای از آنها را اتباع افغان تشکیل می‌دهند، نیز قابل توجه است.

۲۴۰ دانش آموز تبعه خارجی در زارچ تحصیل می‌کنند

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۴۰ دانش ‌آموز تبعه خارجی در بخش زارچ مشغول به تحصیل هستند که البته ۲۰۰ نفر از آنها در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند.

کمالی با اشاره به اینکه پیش از این دانش آموزان ایرانی در کنار مهمانان این شهر مشغول به تحصیل بودند، خاطرنشان کرد: از چندی پیش اقدام به جداسازی مدارس دانش آموزان ایرانی از دانش آموزان تبعه بیگانه کردیم و برای این منظور دو مدرسه در نظر گرفته شد.

وی یادآورشد: مدرسه ای با عنوان «محبت» به دانش آموزان دختر و مدرسه ای با عنوان «دوستی» به دانش آموزان پسر تبعه بیگانه اختصاص یافت.

کمالی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل جدی در حوزه فضاهای آموزشی در بخش زارچ نداریم، تصریح کرد: اما در بخش تربیت بدنی و پرورشی با کمبودهایی مواجه هستیم به نحوی که سرانه فضای ورزشی دانش آموزان زارچ در حال حاضر صفر است.

سرانه های دانش آموزی کفاف هزینه های جاری مدارس را نمی دهد

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سرانه دانش آموزی که به مدارس این منطقه پرداخت می شود، عنوان کرد: در سه مرحله به ازای هر دانش آموز سه هزار تومان به مدارس پرداخت شد که البته این رقم با توجه به هزینه های ثابت مدارس به همه یکسان پرداخت شد که البته این میزان کفاف آب و برق و گاز مدرسه ها را نیز نمی دهد.

معاون تربیت بدنی و پرورشی آموزش و پرورش زارچ نیز در این نشست با اشاره به اینکه زارچ از هر گونه فضا و سالن ورزشی بی بهره است، اظهار داشت: برای ساخت سالن شهدای دانش آموز به عنوان یک سالن ورزشی و البته چند منظوره، نیاز به دو تا سه میلیارد تومان اعتبار وجود دارد.

علیمحمد عزیزی با بیان اینکه این سالن سالها نیمه کاره رها شده است، اظهار امیدواری کرد: مسئولان ترتیبی اتخاذ کنند تا این سالن به بهره برداری برسد و دانش آموزان زارچ برای برگزاری مسابقات ورزشی با مشکل مواجه نباشند.

احداث استخر دانش آموزی در زارچ معلق مانده است

وی با بیان اینکه از استخر دانش آموزی نیز در این منطقه بی بهره هستیم، عنوان کرد: قرار بود در یکی از مدارس زارچ یک استخر توسط یک زوج خیر احداث شود که متاسفانه به دلیل عدم تامین سوله، این امکان ممکن است از دست برود.

عزیزی خاطرنشان کرد: نه تنها در حوزه ورزش دانش آموزی در زارچ با مشکل مواجه هستیم بلکه در حوزه پرورشی نیز از حداقل امکانات بی بهره ایم و حتی یک سالن آمفی تئاتر نیز در این شهر وجود ندارد.

وی ادامه داد: در کنار آموزش و پرورش زارچ یک سالن قدیمی وجود دارد که از این سالن برای همه برنامه ها از برگزاری امتحانات تا برگزاری مسابقه و همایش و سمینار و ... استفاده می شود.

در پایان این نشست، خبرنگاران از پروژه مقاوم سازی یکی از مدارس قدیمی زارچ همچنین از پروژه مدرسه سلمان که در قالب طرح «یک مدرسه هزار خیر» در حال احداث است، بازدید کردند.