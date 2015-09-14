۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

تاکید اوباما بر پیروزی دیپلماسی در حل مسئله هسته ای ایران

«ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا در پنجاه و نهمین نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی پیام «باراک اوباما» رییس جمهور این کشور درباره «برجام» و برخی موضوعات دیگر را قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه هیأت نمایندگی آمریکا در سازمان های بین المللی مستقر در وین پایتخت اتریش، «ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا بیانیه ای را در پنجاه و نهمین نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت کرد که شامل پیام «باراک اوباما» رییس جمهور آمریکا به این نشست بود.

در پیام اوباما به این نشست که ارنست مونیز امروز آن را قرائت کرد آمده است: امسال مذاکرات هسته ای میان کشور های ۱+۵ با ایران به نتیجه رسید و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حاصل شد. باردیگر ثابت کردیم که می توان به صورت دیپلماتیک مسائل سختی از قبیل منع تکثر را به سرانجام برسانیم. آژنس بین المللی انرژی اتمی در تمام مدت زمان ۲ ساله ای که توافقنامه موقت به مذاکرات جامع منتهی شد،  نقش کلیدی را در ایجاد اعتماد لازم از طریق راستی آزمایی اجرای تعهدات هسته ای ایران بر عهده داشت.

همچنین در پیام اوباما آمده است: نقش آژانس اکنون نیز در حوزه راستی آزمایی هایی که قرار است بر اساس برجام انجام شود، برجسته و اساسی است.

 

