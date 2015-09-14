مسئولان در برابر آینده فارغ التحصیلان مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر دوشنبه در جمع مدیران و روسای دانشگاه های خراسان رضوی در محل دفتر استاندار راه نجات از مشکلات اقتصادی را وجه مشترکی از مطالبات مدیران و روسای ادارات و نهادهای کشور عنوان کرد و گفت: مشکلات اقتصادی را میتوان با تجاریسازی و دانش رفع کرد.
رییس بنیاد نخبگان کشورگفت: دانش و فناوری باید پایه اقتصادی ما باشد ازاینرو به دانشگاه بیمرز و فایده مند برای هر شهر نیاز داریم.
وی دانش منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان را ارزشمند ارزیابی کرد و با تأکید بر اهمیت فرهنگ اقتصادی افزود: برگزاری استارت آبها پیش از آنکه یک حرکت اقتصادی باشد حرکتی فرهنگی است.
وی ادامه داد: ما نوجوانان را نباید همچون یک تهدید که باید به آنان با دید سرمایه نگریسته و علاوه بر این باید مفهوم بسیاری از مسائل تعریفی نو بیابد و باید دانست نوع نگاهها به اقتصاد و صنعت در دنیا تغییر کرده است.
ستاری توجه به نیروی انسانی را امری بسیار خطیر عنوان و تصریح کرد: بیتوجهی به نیروی انسانی در تمام بحثهای کشور ما حتی در سیستم بانکی وجود دارد.
وی گفت: مسئولان نسبت به فارغالتحصیلان و آینده آنان مسئولند زیرا این افراد بهترین دوران زندگی خود را در دانشگاهها گذراندهاند و انرژی و نیروی خود را صرف کسب مهارت در آن دانشگاه کردهاند.
وی در ادامه و در تعریف نخبه گفت: نخبه کسی است که بتواند به جامعه خود خدمت کرده و در تولید دانش مؤثر باشد.
وی به نعماتی همچون ارزانی توجه نشان داد و سپس گفت: ارزانی ارتباطات و فزونی گستره علم ظرفیتی مؤثر برای توسعه دانش محسوب میشود.
وی افزود: صحبت از ذخایر کردن معنا ندارد درحالیکه ضررهای فراوان ناشی از امر ممنوع خام فروشی در تمام بخشها همچون معدن و کشاورزی به بار میآید.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری چاره این مشکلات و رفع نقایص را گفتمان عنوان کرد و برگزاری جلسات هماندیشی را ارج نهاد.
وی با تأکید بر اینکه شرکتهای مملکت ایران باید در حوزههای دانشی باشد گفت: تجاریسازی ایدهها تنها راه قرار گرفتن در مسیر دانش است.
سورنا ستاری در بخش دیگری از صحبتهای خود به وجود ایدههای ساده باقابلیت کسب درآمد اشاره کرد و با توجه به حسابرسی دقیق از درآمدهای کشور گفت: به دست آوردن یک عدد خالص از تولید ناخالص داخلی به موفقیتهای اقتصادی و مالی کشور کمک بزرگی میکند در غیر این صورت پژوهش و فناوری اموری فانتزی به شمار میآید.
وی با این درخواست که مشکلات پژوهشی به زندگی مردم وارد نشود تا مردم از محصول نهایی لذت ببرند ادامه داد: ما باید خودمان را ثابت کنیم و علم را پاسخ سو وال معروف علم بهتر است یا ثروت قرار دهیم.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در خصوص دریافت مالیات از شرکتها اظهار کرد: در سال جاری ۱۵۰۰ شرکت از معافیت مالی استفاده کردند اما شرکتهای خارج از پارک در محدوده موارد دانشبنیان و مرتبط با آن مالیات بپردازند.
