برنامه های هفته دفاع مقدس در ورامین تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه سرهنگ داود اصغری فرمانده سپاه ناحیه ورامین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای انتقال ارزش های انقلاب اسلامی به اقشار مختلف مردم است.

وی افزود: دشمن تلاش دارد تا با استفاده از ابزارها و روش های مختلف اجازه ندهد که ارزش های دفاع مقدس نظیر فرهنگ ایثار و شهادت در میان مردم بویژه جوانان و نوجوانان گسترش پیدا کند.

اصغری ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، دشمنان نظام اسلامی تلاش کردند تا با استفاده از عناصر و عوامل مختلف به نظام اسلامی ضربه بزنند اما به هدف خود نرسیدند.

وی حاکمیت ولایت فقیه در نظام اسلامی را برگ برنده ایران عنوان و اضافه کرد: دشمن فراموش می کند که نظام اسلامی ایران از هدایت ولی فقیه سود برده و با حمایت و ایستادگی ملت ایران به اهداف خود می رسد.

اصغری گفت: در جریان هشت سال دفاع مقدس، استکبار حمایت کامل مادی، تسلیحاتی و رسانه ای را از رژیم بعث عراق و صدام کرد اما با ایثارگری رزمندگان و مقاومت ملت ایران به هدف خود نرسید.

فرمانده سپاه ورامین با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری باشکوه هفته دفاع مقدس گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه در این هفته برگزار می شود.

وی گفت: رژه خودرویی توسط حوزه بسیج اصناف و گردان امام علی (ع)، مسابقات دو میدانی با حضور بسیجیان گردان امام حسین(ع)، نواخته شدن زنگ مقاومت در مدارس، برگزاری نشست ها، مسابقات، مراسم غبارروبی، انجام ویزیت رایگان بیماران مناطق محروم توسط بسیج پزشکان، بازدید از ایثارگران آسایشگاه ثارالله، دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان شهرستان ورامین و پیاده روی خانوادگی از جمله برنامه هایی است که در این هفته اجرایی می شود.