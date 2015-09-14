به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز دوشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی تیم های گسترش فولاد تبریز با استقلال تهران به خبرنگاران گفت: استقلال تیم خوبی است، استقلال در بین صدرنشینان لیگ قرار دارد و به نظر من امسال پرمهره ترین تیم لیگ برتر است.

وی با بیان اینکه بازیکنان خلاق و گران قیمتی در ترکیب استقلال حضور دارند، افزود: بازی فردا سخت است ولی چون گسترش فولاد در بازی فردا میزبان است باید یک بازی خوب و تماشاگرپسند ارائه دهیم و جایگاه خود را در جدول بهبود بخشیم.

کمالوند در ادامه با تاکید بر اینکه تیم گسترش فولاد اول به ارائه یک بازی خوب و تماشایی فکر می کند و بعد به دنبال گرفتن نتیجه لازم گفت: آبی پوشان تهران کادر فنی خوبی دارند که امیدوارم فردا با حمایت تماشاگران فوتبال آذربایجان از گسترش فولاد سه امتیاز لازم را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با اشاره به اینکه سعی می کنیم بازی حساب شده و اصولی برابر استقلال انجام دهیم و در کنار بازی زیبا به سه امتیاز دست پیدا کنیم، ادامه داد: مسئولان باشگاه و بنده هدفمان کسب رتبه تک رقمی در لیگ امسال است و تلاش می کنیم به این هدف خود برسیم.

وی از غیبت درویشی و ترشیز در بازی فردا برابر استقلال خبر داد و گفت: مصدومیت کلانتری و حسینی برطرف شده ولی هنوز مشخص نیست که به بازی فردا می رسند یا خیر.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با انتقاد از همزمانی بازی های دو تیم تبریزی با سایر تیم ها در روز سه شنبه گفت: نباید بازی های تیم های تبریزی همزمان باشد چراکه مردم بازی هر دو تیم گسترش فولاد و تراکتورسازی را می بینند، تراکتورسازی تیم اول شهر تبریز است که همواره مردم دوست دارند بازی های این تیم را چه در تبریز و چه خارج از تبریز تماشا کنند.

تیم های گسترش فولاد تبریز و استقلال تهران در ادامه رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشورمان فردا سه شنبه از ساعت ۱۷ به مصاف هم می روند.

هم اکنون استقلال با ۹ امتیاز و گسترش فولاد با هشت امتیاز در رده های سوم و چهارم جدول جای دارند.