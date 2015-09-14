به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان روز دوشنبه در جلسه هماندیشی روسای دانشگاهها، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و حوزه علمیه استان با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهور بیان کرد: تأسیس بنیاد نخبگان در استان فرصت مغتنمی برای بهرهگیری از قابلیتهای بالقوه در محیطهای دانشگاهی است.
وی یکی از مهمترین ظرفیتهای مهم استان در حوزه پژوهشی را وجود پارک و کریدور علم و فناوری رضوی عنوان کرد و افزود:با کمک معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری زمینه بهرهبرداری از این کریدور تا سال ۲۰۱۷ باید فراهم شود.
وی از معاون رئیسجمهور خواست تا درزمینهٔ نظارت بر فعالیت شرکتهای دانشبنیان، بهروز کردن و تقویت تجهیزات آزمایشگاهی در حوزههای مختلف پزشکی، صنعتی و مهندسی، ارائه کمکهای دولتی به پژوهش استان و تقویت صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی مساعدتهای لازم را انجام دهد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم مطالعه تخصصی در خصوص طرحهای پژوهشی شرکتهای دانشبنیان، گفت: با در نظر گرفتن شرایط اختصاصی و نیازهای بازار زمینه تولید محصولاتی برای پاسخگویی به خواست مردم فراهم شود.
استاندار بیان کرد: باوجود ۴۰ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا حدود ۱۰ هزار فرصت پژوهشی در استان وجود دارد که باید زمینه بهره گیری مناسب از این پتانسیل فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه وجود ۳۷ موسسه علمی و فناوری و ۹۸ شرکت دانشبنیان در استان زمینه ایجاد ارتباط مستمر با روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را ضروری کرده است ادامه داد:خراسان رضوی بهعنوان یک استان دانشگاهی با ۲۶۰ مرکز آموزش عالی در ۲۸ شهرستان دارای بیش از ۳۳۸ هزار دانشجو و سه هزار و ۷۵۷ نفر عضو هیئتعلمی است.
وی افزود: برای بررسی کارشناسانه و ارائه راهحل مشکلات حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان جلسات مستمر با روسای دانشگاهها برگزار و شبکه بین دانشگاهی ایجادشده است.
رشیدیان ادامه داد: از طریق این شبکه، به ترتیب مسائل حوزههای زیارت و اشتغال، محیطزیست و آب، آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی به جهاد دانشگاهی، دانشگاههای فردوسی، پیام نور و آزاد واگذارشده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزههای علمیه استان، خاطرنشان کرد: باهدف تقویت همدلی بین حوزه و دانشگاه، نمایندگان این نهاد علمی نیز در جلسات هماندیشی شرکت میکنند.
رشیدیان بابیان اینکه در استان حدود ۶۱۲ میلیون دلار سرمایهگذاریهای خارجی جذبشده است، ادامه داد: باهم افزایی دولت و بخش خصوصی در شرایط پساتحریم باید زمینه جذب سرمایهها باهدف توسعه شرکتهای دانشبنیان صورت گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از امکانات مراکز دانشگاهی زمینه رشد علم و فناوری استان با رویکرد ایجاد ثروت عمومی و اشتغالزایی در راستای توسعه همهجانبه فراهم شود.
