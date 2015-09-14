اعدام سه غیرنظامی در موصل توسط داعش/ وقوع انفجار در حومه بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های داعش بار دیگر مرتکب جنایت جدیدی علیه ساکنان شهر موصل واقع در استان نینوا شدند.

بر اساس این گزارش، تکفیریهای داعش در جریان یکی از آخرین جنایت های خود در موصل، سه شهروند عراقی را اعدام کردند.

این افراد به دلیل مخالفت با پیوستن به گروه تروریستی داعش برای مبارزه با ارتش و نیروهای مردمی عراق اعدام شدند.

از سوی دیگر، یک خودرو بمب گذاری شده در میدان «النسور» واقع در جنوب غرب بغداد پایتخت عراق منفجر شد و چهار زخمی برجای گذاشت.

این در حالی است که انفجاری دیگر در بازاری واقع در حومه استان دیالی به کشته شدن دو غیرنظامی و زخمی شدن پنج تَن دیگر انجامید.