۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۵

رئیس روابط عمومی آتش‌نشانی اهواز:

کشف جسد مرد جوان ۲۵ ساله در انفجار گاز منزل مسکونی در اهواز

اهواز ـ رئیس روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اهواز گفت: آتش‌نشانان از منزل مسکونی که بر اثر انفجار گاز آوار شده بود، جسد یک مرد جوان حدودا ۲۵ ساله را بیرون کشیدند.

مقصود حق‌شناس لحظاتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راس ساعت ۱۵ و ۳۹ دقیقه امروز طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ خبر رخداد انفجار و در نتیجه آن آوار یک ساختمان مسکونی واقع در منطقه لشکر آباد خیابان پیشاهنگی کوچه طهماسبی گزارش شد.

وی افزود: آتش‌نشانان چهار دقیقه بعد با تمام امکانات اطفای حریق و امداد و نجات در محل حاضر شده و با ایمن سازی محل عملیات جستجو و نجات را انجام دادند.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز تصریح کرد: در این حادثه تا ساعت چهار بعد از ظهر یک نفر مجروح به صورت زنده توسط آتش‌نشانان از زیر آوار خارج و جهت درمان به اورژانس ۱۱۵ واقع در محل حادثه انتقال یافت.

حق شناس یادآور شد: عملیات جستجو و امداد تا دقایقی قبل ادامه داشته و متأسفانه مأموران امداد و نجات آتش نشانی اهواز موفق به کشف جسد مرد جوان حدودا ۲۵ ساله ای از زیر آوار شدند.

وی عنوان کرد: حادثه در طبقه یک منزل مسکونی دو طبقه رخ داده و خسارت شدیدی به طبقه بالا وارد شده و آتشانان عملیات جستجو را برای یافتن مصدومان تا دقایقی قبل ادامه داده بودند.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز بیان کرد: این انفجار آتش سوزی به همراه داشته که آتش‌نشانان آن را کنترل و مهار کردند.

