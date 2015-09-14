کشف جسد مرد جوان ۲۵ ساله در انفجار گاز منزل مسکونی در اهواز

مقصود حق‌شناس لحظاتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راس ساعت ۱۵ و ۳۹ دقیقه امروز طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ خبر رخداد انفجار و در نتیجه آن آوار یک ساختمان مسکونی واقع در منطقه لشکر آباد خیابان پیشاهنگی کوچه طهماسبی گزارش شد.

وی افزود: آتش‌نشانان چهار دقیقه بعد با تمام امکانات اطفای حریق و امداد و نجات در محل حاضر شده و با ایمن سازی محل عملیات جستجو و نجات را انجام دادند.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز تصریح کرد: در این حادثه تا ساعت چهار بعد از ظهر یک نفر مجروح به صورت زنده توسط آتش‌نشانان از زیر آوار خارج و جهت درمان به اورژانس ۱۱۵ واقع در محل حادثه انتقال یافت.

حق شناس یادآور شد: عملیات جستجو و امداد تا دقایقی قبل ادامه داشته و متأسفانه مأموران امداد و نجات آتش نشانی اهواز موفق به کشف جسد مرد جوان حدودا ۲۵ ساله ای از زیر آوار شدند.

وی عنوان کرد: حادثه در طبقه یک منزل مسکونی دو طبقه رخ داده و خسارت شدیدی به طبقه بالا وارد شده و آتشانان عملیات جستجو را برای یافتن مصدومان تا دقایقی قبل ادامه داده بودند.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز بیان کرد: این انفجار آتش سوزی به همراه داشته که آتش‌نشانان آن را کنترل و مهار کردند.