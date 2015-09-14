یکی از مراکز علميات طالبان در ولایت لوگر افغانستان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال «داود احمدی» فرمانده پلیس ولایت لوگر اعلام کرد: یکی از مراکز بزرگ عملیاتی طالبان در عملیات امروز نیروهای افغان در ولایت «لوگر» به طور کامل منهدم شد.

فرمانده پلیس ولایت لوگر درباره این عملیات گفت: این مکان مرکز آموزش طالبان بود و در آن ۲۰۰ مربی به اعضاء طالبان آموزش هایی از قبیل عملیات انتحاری، تاکتیک های جنگی و شیوه های تبلیغاتی را تعلیم می دادند.

وی ادامه داد: در این مرکز، آموزش نحوه انتقال سریع عاملان انتحاری و سازماندهی عملیات های انتحاری این گروه در کابل نیز به افراد ارائه می شد.

