۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۱۹

یکی از مراکز علميات طالبان در ولایت لوگر افغانستان منهدم شد

در عملیات امروز نیروهای افغان در ولایت «لوگر»، یکی از مراکز بزرگ عملیاتی طالبان به طور کامل منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال «داود احمدی» فرمانده پلیس ولایت لوگر اعلام کرد: یکی از مراکز بزرگ عملیاتی طالبان در عملیات امروز نیروهای افغان در ولایت «لوگر» به طور کامل منهدم شد.

فرمانده پلیس ولایت لوگر درباره این عملیات گفت: این مکان مرکز آموزش طالبان بود و در آن ۲۰۰ مربی به اعضاء طالبان آموزش هایی از قبیل عملیات انتحاری، تاکتیک های جنگی و شیوه های تبلیغاتی را تعلیم می دادند.

وی ادامه داد: در این مرکز، آموزش نحوه انتقال سریع عاملان انتحاری و سازماندهی عملیات های انتحاری این گروه در کابل نیز به افراد ارائه می شد.
 

