وضعیت زباله و پسماند در دهستان جیرده شفت نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهی تکرمی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه پسماند شهرستان شفت با اشاره به برگزاری سومین جلسه این کارگروه در سال جاری اظهار کرد: در شهرستان شفت گام های مثبتی در مدیریت پسماند وز باله در بخش احمد سرگوراب و شهر شفت برداشته شده است و شاهد نتایج مطلوبی هستیم اما هنوز این اقدامات کافی نیست.

وی افزود: براساس آمار اعلام شده در بخش احمدسرگوراب، ۷۵ درصد و در شهر شفت نیز ۴۹.۵ درصد پیشرفت در زمینه پسماند و طرح تفکیک از زباله صورت گرفته است که با تأکیدات استاندار باید تا پایان سال جاری همه شهرستان در این حوزه باید تحت پوشش کامل اجرای طرح فوق قرار گیرند.

فرهی با بیان اینکه هنوز در بخش هایی از شهرستان شفت به ویژه در دهستان جیرده وضعیت پسماند و زباله نامطلوب است، گفت: رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصدی اجرای طرح تفکیک زباله نیازمند اقدامی اساسی است.

رئیس حفاظت از محیط زیست شفت در ادامه به سوزاندن کاه و کلش با توجه به فصل دروی محصول اشاره و اظهار کرد: در طی این ایام با نظارت و گشت زنی، ۲۰ مورد سوزاندن کاه و کلش برنج مشاهده شد که متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.