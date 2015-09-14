به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان محیط زیست استان البرز، حسین محمدی از آمادگی کامل محیط بانان استان البرز برای جلوگیری از شیوع بیماری های مشاهده شده در گله های کل و بز زیستگاههای استان البرز خبر داد.

وی اظهار کرد: از صبح امروز دوشنبه یک اکیپ ۳۰ نفره متشکل از محیط بانان، دو نفردامپزشک و جوامع محلی منطقه شکار ممنوع طالقان را با تمام امکانات بهداشتی و ایمنی مورد پایش قرار داده و سلامت گله های کل و بز را در این منطقه تایید کردند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه غیر از ۷ راس لاشه پیدا شده که روز گذشته توسط جوامع محلی مشاهده شده بود، تا این لحظه هیچ لاشه جدیدی پیدا نشده است، گفت: محیط بانان در ادامه روند پایش خود به معدوم کردن لاشه حیوانات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی اقدام کردند و تا زمان اطمینان از کنترل بیماری در منطقه حضور خواهند داشت.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان البرز گفت: نتیجه بررسی های اداره کل دامپزشکی از علت وقوع مرگ این حیوانات متعاقبا اعلام می شود.

محمدی از امور عشایری و منابع طبیعی استان خواست تا اطلاع بعدی از ورود دام ها و احشام به داخل منطقه جلوگیری و در صورت بودن حیوانات اهلی در این مناطق سریعا از منطقه آلوده، حیوانات خود را خارج کنند.

وی افزود: تدابیر مشابهی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی نیز اندیشیده شده و آمادگی لازم در بین محیط بانان این منطقه نیز وجود دارد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه زیستگاه‌های این استان جز مناطق ۴ گانه نبوده ولی با همکاری دستگاه‌های مربوطه اقدامات پیشگیرانه لازم به عمل آمده است.