لزوم بهره مند از نیروهای بومی از سوی سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی افشانی عصر دوشنبه در ادامه سفر خود به لامرد در جلسه شورای اداری این شهر با مطلوب ارزیابی کردن روند توسعه در این شهر اظهار داشت: دیدگاه مردم و امام جمعه شهرستان برای آینده اقتصادی و صنعتی مثبت است. همه دستگاه ها عزم خود را برای توسعه در شهرستان جزم کرده اند و سود این توسعه نیز برای مردم خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به فراهم کردن زیرساخت ها برای توسعه اقتصاد افزود: حمل و نقل، آب و انرژی از بخش‌های مهم اقتصاد است و اگر این سه مهم در یک منطقه فراهم باشد، مسیر توسعه در آن منطقه هموار شده و نوید توسعه اقتصادی خواهد بود.

استاندار فارس ادامه داد: انرژی کافی در منطقه وجود دارد و حمل و نقل نیز قابل حل است اما کمبود آب جدی است و مسولان باید به دنبال تامین آب در منطقه باشند.

این مسول آب کافی را از عوامل مهم جذب سرمایه گذار دانست و گفت: با توجه به اینکه پروژه انتقال آب از دریا به منطقه کلید خورده و به زودی اجرا خواهد شد اما این میزان کافی نیست و مسئولان باید به دنبال ذخیره بیشتری از آب در منطقه باشند.

افشانی همچنین درخصوص اشتغال جوانان گفت: اشتغال مسئله اساسی است و باید در قرارداد سرمایه گذاران این مهم تعریف شود تا از جوانان و سرمایه های بومی استفاده کنندٰ، با تجاری کردن محصولات و موقعیت استراتژیک منطقه به آینده اشتغال امیدواریم.

استاندار فارس انتخابات سال جاری را مهم خواند و تاکید کرد: باید سرنوشت مردم را به دست خودشان داد و حضور حداکثری مردم پشتوانه نظام و دولت خواهد بود.

افشانی افزود: باید زمینه برای حضور همه احزاب و گروه های سیاسی فراهم شود اما دقت شود تا از اموال دولتی برای تبلیغات استفاده نشود چرا که وظیفه ما تنها اجرای قانون است.