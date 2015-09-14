ایثار گران دل در گرو بندگی خدا دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر دوشنبه در نشستی با حضور خانواده ایثارگران اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان، به آیات قرآن درباره قدرت اشاره کرد و گفت: قدرت فساد می آورد ولی خداوند متعال با این که همه قدرت ها را در اختیار دارد اما مرجع و منبع همه خوبی ها است.

وی در ادامه با بیان این که مرگ پایان زندگی نیست، افزود: دنیا محل آزمایش است و هدف از زندگی دنیا این است که افراد با برترین عمل در دنیا شناخته شوند.

وی ضمن اشاره به این که خداوند برترین اعمال دنیا را می داند، بهترین عمل از سوی خداوند را ایمان دانست و گفت: متاسفانه انسان آزاده نداریم و همه بنده جاه، و مقام، شهوت و قدرت هستند.

آیت الله نورمفیدی با انتقاد از این که برخی بنده خود شده اند، این بندگی را بدترین نوع دانست و بیان کرد: انبیاء آمدند تا انسان را از بندگی ها آزاد کنند زیرا این بندگی ذلت دارد.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری، با تاکید بر این که تنها بندگی خداوند عزت دارد، تصریح کرد: بندگی خدا باعث ایثار می شود و به همین دلیل شهدا جزو برترین بندگان هستند.

وی ادامه داد: عارف باید راه چند ساله را طی کند ولی شهدا یک شبه به درجه بالا رسیدند.

وی با تاکید بر این که در راس شهدا حضرت امام حسین (ع) است، خاطرنشان کرد: ایثار انجام نمی شود مگر آن که دل انسان در گرو بندگی خدا باشد در غیر این صورت انسان حاضر نمی شود خودش را فدا کند.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: اگر نیت کار خیر داشته باشید خداوند پاسخ آن را می دهد.