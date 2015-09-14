اهدای اعضای دختر نوجوان جان ۳ بیمار را نجات داد

محمدرضا میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاطمه زین الدینی ۱۲ ساله که در حادثه رانندگی عصر روز جمعه ۱۳ شهریور ماه در جاده رفسنجان به یزد در نزدیکی احمدآباد رخ داد دچار آسیب دیدگی شدید مغزی و نهایتاً مرگ مغزی شد.

وی افزود: امروز دوشنبه مصادف با شهادت جوادالائمه(ع) رضایت والدینش برای اهدای اعضای وی جلب شد و عمل برداشت اعضای قابل اهدا فردا صبح صورت خواهد گرفت.

وی بیان داشت: دو کلیه و یک کبد این دختر نوجوان به سه بیمار نیازمند اهدای عضو اهدا می شود.

میرزابیگی عنوان داشت: با توجه به اینکه والدین فاطمه در زمان تصادف در مکه مکرمه تشرف داشتند پس از اطلاع از حادثه فرزندشان اقدام به بازگشت از سفر خانه خدا کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه والدین فاطمه در این چند روز با این مصیبت روبرو بودند اما با این حال در جلسه ای که با حضور جمعی از پرسنل دانشگاه در منزل ایشان برگزار شد، با بزرگواری از زحمات کادر پزشکی علی الخصوص بخش ICU، اتاق عمل و پرسنل زحمتکش اورژانس ۱۱۵ تشکر کردند.

میرزابیگی با تقدیر از اقدام خداپسندانه خانواده مرحومه زین الدینی، تصریح کرد: امیدواریم این اقدام سبب ترویج امر خداپسندانه اهدای اعضا در شهرستان برای نجات بیماران نیازمند اهدای عضو گردد.

گفتنی است پدر فاطمه از قضات سابق دادگستری رفسنجان است.