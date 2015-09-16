تئاتر باید در كودک و نوجوان روحیه ابتکار وخودباوری ايجاد كند

ابراهیم کارخانهای در گفتگو با مهر در خصوص برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان بابیان اینکه تئاتر هنری است که بهطور مستقیم و زنده با مخاطب سروکار دارد، اظهار داشت: تأثیرپذیری مخاطب در هنر تئاتر بهمراتب بیش از سایر هنرهاست.
وی با افزودن این مطلب که برنامهریزیها در عرصه تئاتر کودک و نوجوان باید هدفمند صورت گیرد، گفت: با توجه به قلب پاک و اذهان نانوشته کودکان و نوجوانان میتوان با تئاتر تأثیرات بسیار هدفمند و ارزشمندی را در مخاطب به وجود آورد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه در بین هنرهای تصویری در تئاتر انتقال مفاهیم به حد اعلی میرسد، بیان کرد: باید نمایشنامههایی که در بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان تدوین و اجرا میشوند منطبق با شعار جشنواره امسال با عنوان «کودکان امروز، تماشاگران خلاق» باشد.
کارخانهای با افزودن این نکته که تئاتر کودک باید روحیه خلاقیت، ابتکار و خودباوری را در کودک و نوجوان ایجاد کند، ادامه داد: اگر غیر این باشد شعار جشنواره محقق نمی شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مسئولین برگزاری جشنواره در خصوص مدیریت، هماهنگیها و برنامهریزیهای مربوطه، عنوان کرد: استقبال خوبی از جشنواره در همدان در چند سال گذشته صورت گرفته است.
کارخانهای با اشاره به این مطلب که تنها کودکان مخاطب جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوانان نیستند، گفت: بزرگسالان نیز در کنار کودکان و نوجوانان از این جشنواره استقبال میکنند.
وی با تأکید براینکه باید از تجربیات سالهای گذشته بهمنظور بهتر برگزار شدن جشنواره تئاتر بهره برد، یادآور شد: اگر چنین نشود متوقف در زمان خواهیم بود و هر حرکتی که در زمان متوقف شود پیام جدید برای مخاطب نخواهد داشت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به محتوای تئاتر کودک اشاره داشت و افزود: وقتی محتوا پرشور و نشاط باشد و درعینحال آموزههای هدفمند به ذهن کودک منتقل کند اثر خود را بر مخاطب میگذارد.
کارخانهای با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این جشنواره ادامه داد: هر کشور بر اساس فرهنگ خود و جایگاه کودک و نوجوان در آن فرهنگ در جشنواره حضور یافته اما جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ایرانی میتواند پیام خود را منتقل کند.
وی گفت: برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان پیامد خوبی برای همدان به دنبال دارد و ضمن آشنایی افراد زیادی با همدان میتواند همدان را مطرح کند.
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