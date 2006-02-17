رقابت نزديك پيكان و سايپا درصدر جدول

به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج هفته بيست و چهارم اين مسابقات و ثبت آن در جدول رده بندي يكي از 3 ضلع قدرت را از جمع مدعيان خارج كرد. سايپا و آذرپيام در حساسترين اين هفته به مصاف هم رفتند، موحدي با اتخاذ يك تاكتيك مناسب محور اصلي حملات آذرپيام را كه روي 2 بازيكن خارجي اين تيم استوار بود را مهار كرد تا در 3 گيم متوالي پيروز از زمين خارج شود. اين سومين شكست پياپي آذرپيام بود. تيمي كه در تمام طول فصل خوب بود در هفته هاي پاياني كم آورد و نتوانست در جاده قهرماني همپاي دو تيم ديگر با قدرت كار خود ادامه دهد.

كارگرپيشه اگرمشكل تيم خود را حل نكند باز هم در جدول پائين تر خواهد رفت. پيكان صدرنشين هم كه نفس هاي سايپا را پشت گوش خود مي شنود در ماهشهر با قدرت ظاهر شد و با ارائه يك بازي هماهنگ و كم اشتباه كه سرويس و دفاع خوب مشخصه آن بود اجازه تفكر و شكل گيري حملات را از شاگردان عباس برقي گرفت. و پيروز شد تا يك گام به قهرماني نزديك شود. پيكاني ها مي دانند ديگر وقت اشتباه نيست چرا كه كوچكترين تعلل يعني از دست دادن جام قهرماني.

اما يك نتيجه عجيب ديگر درتهران رقم خورد.نئوپان كه اين روزها دوران بحران را پشت سر مي گذارد در تهران دست به كار بزرگي زد و برق را كه در اين فصل نوسان فراواني داشت شكست داد.

پرسپوليس در سالن شهداي هفتم تير دريك روز خوب توانست ذوب آهن اصفهان را شكست دهد. شاگردان محمد صادقي در اين بازي كمتر از بازيهاي قبل اشتباه كردند ولي به نظر مي رسد قرار نيست در اين ليگ كه روزهاي پاياني خود را پشت سر مي گذارد ناصر شهنازي با ذوب آهن رنگ پيروزي را ببيند.

در اروميه پگاه در يك بازي برتر آيدانه چالدوران را شكست داد و پيام مخابرات گلستان باز هم باخت . گل گهر سيرجان كه در اين فصل غير قابل پيش بيني ظاهر شد توانست در ادامه پيروزي هاي خود، اين تيم را در گرگان شكست دهد.