در تراژدی کشته شدن توریست ها کنار مردم مکزیک هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در نتیجه حمله اشتباهی نیروهای امنیتی مصر به کاروانی از توریستهای مکزیکی و مصری در صحرای غربی این کشور ۱۲ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند. مقامات مکزیکی از کشته شدن ۲ مکزیکی خبر می دهند با این حال منابع مصری می گویند دست کم ۸ توریست مکزیکی و ۴ مصری در این حمله کشته شده اند.

مکزیک با محکوم کردن این حمله خواستار تحقیقات دولت مصر در این باره شده است. وزارت کشور مصر نیز اعلام کرده که تیمی را برای تحقیق درباره این حادثه تشکیل داده است. در همین حال «ابراهیم محلب» نخست وزیر مصر در این باره گفت: در این تراژدی ما در کنار مردم مکزیک هستیم. به گفته وی شرایطی که باعث این حادثه شد به خاطر عملیاتی بود که مصر علیه تروریسم در دست انجام دارد.

بنا بر اعلام وزارت کشور مصر این گروه ۲۲ نفره از توریستها در حالی که در ناحیه الواحات که یک منطقه ممنوعه در صحرای غربی مصر است توقف کرده بودند، مورد حمله اشتباهی نیروی هوایی مصر واقع شدند. طبق این گزارش نیروهای امنیتی مصر در توجیه این حمله گفته اند که وسایل نقلیه توریستها شباهت زیادی با خودروهای تروریستها داشته است.