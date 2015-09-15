قاسم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تیم ایران تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه به کار گرفت و در نهایت سه سهمیه از ۶ سهمیه را کسب کرد اظهار داشت: نتایج تیم کشتی فرنگی در این دوره از رقابتها نسبت به سال گذشته ضعیف تر بود اما تیم ما نیز به نسبت جوان تر شده بود. کادر فنی و تمامی کشتی گیران تلاش خود را برای موفقیت در این مسابقات انجام دادند اما این موضوع نیز نباید فراموش شود که تیم های دیگر هم کار می کنند تا به بهترین جایگاه دست یابند.

قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن در مورد مبارزات خود گفت: با توجه به حضور تمامی مدعیان، تعداد کشتی ها بیشتر بود و من رفته رفته به دلیل اینکه با تمامی حریفان مدعی مبارزه کردم خسته شده بودم. به همین دلیل در دیدار فینال مقابل آرتور الکسانیان قهرمان جهان نتوانستم عملکرد مناسبی داشته باشم.

وی ادامه داد: من برای حضور در این مسابقات زحمات زیادی را در اردوها متحمل شدم و در حال حاضر خوشحالم که ضمن کسب سهمیه المپیک توانستم به مدال نقره نیز برسم، اما این قول را می‌دهم تمام تلاش خود را انجام دهم تا با طلای المپیک ریو به خانه برگردم.

رضایی در مورد حذف ناباورانه سوریان نیز گفت: سوریان تمام تلاش خود را کرد، او قهرمان بزرگی است و برای رسیدن به آمادگی کامل به زمان نیاز دارد.معتقدم سوریان اسیر ناداوری شد و تمرکز خود را از دست داد. او استحقاق کسب مدال طلا را داشت.

وی ادامه داد: البته ناداوری‌ها در این مسابقات به حداقل رسیده بود که فکر می کنم نفوذ روسها با تلاش مسئولان فدراسیون کشتی کمتر شده است. این یک اتفاق خوب برای کشتی ما به حساب می آید چراکه در دوره های گذشته این امر خیلی آزاردهنده بود.

ملی پوش وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی در پایان خاطرنشان کرد: به خاطر طلای المپیک برزیل همچنان در میدان مانده ام و تا زمان برگزاری این رقابت ها تمام تلاش خود را برای آمادگی هرچه بیشتر انجام می دهم. حریف اصلی من الکسانیان ارمنستانی است که منتظرم انتقام خود را در المپیک برزیل از وی بگیرم.