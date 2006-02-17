باخت دور از انتظار دانشگاه آزاد مقابل بلكا شرق زنجان و تداوم صدرنشيني پتروشيمي

به گزارش خبرگزاري" مهر" رقابتهاي دور دوم از مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو با ناكامي تيم دانشگاه آزاد ميزبان اين مسابقات همراه بود، قهرمان فصل قبل دراين مرحله تاكنون نتوانسته است نمايش موفقي از خود بر جاي بگذارد و در پايان دو مسابقه در دور دوم، تنها موفق به كسب يك امتياز از تيم نفت و گاز گچساران شد و نتيجه يك بازي را به بلكا شرق زنجان واگذار كرد.

درهمين چارچوب طي دو روز گذشته چهارمسابقه دراستخر مجموعه ورزشي آزادي برگزارشد. چهارشنبه شب پتروشيمي تهران موفق به پيروزي 9 بر 5 مقابل بلكا شرق زنجان شد و دانشگاه آزاد - نفت و گازگچساران 4-4 مساوي كردند.

شب گذشته نيز دو بازي انجام شد، درنخستين بازي دو تيم بلكا شرق زنجان - دانشگاه آزاد تهران به مصاف هم رفتند ، نتيجه اين مسابقه بسيار زيبا و تماشايي 9 بر 8 به سود تيم بلكا شرق زنجان رقم خورد.

دردومين مسابقه شب گذشته پتروشيمي تهران - نفت وگازگچساران دو تيم مدعي قهرماني مقابل هم قرارگرفتند كه درپايان رقابت پاياپاي دو تيم پتروشيمي با تجربه با اختلاف يك گل و با نتيجه 8 بر 7 به پيروزي رسيد.

به اين ترتيب و در پايان دومين روز از دور دوم مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو تيم پتروشيمي تهران با 8 امتياز از 4 بازي صدرنشيني خود را همچنان حفظ كرد. تيم نفت و گاز گچساران با 5 امتياز دوم است. بلكا شرق زنجان با 4 امتياز و دانشگاه آزاد تهران با 3 امتياز سوم و چهارم هستند.

دور دوم از مرحله نهايي امروز به پايان مي رسد و طبق برنامه دانشگاه آزاد - پتروشيمي تهران از ساعت 17 بعدازظهر مقابل هم قرار مي گيرند و پس از آن نماينده گچساران و بلكا شرق زنجان به مصاف هم مي روند. مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو در چهار دور به شكل دوره اي برگزار مي شود.