به گزارش خبرگزاری مهر ، آمار درآمد مایکل جردن ستاره بسکتبال می‌تواند شوک آور باشد زیرا او از راه عقد قراردادهایش در بسکتبال حرفه‌ای آمریکا ۹۴ میلیون دلار کسب کرد در حالی که از فروش کفش‌های ورزشی برند جردن در یک سال، درآمدی ۱۰۰ میلیون دلاری داشت.

به گزارش فوربس این بازیکن پیشین لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا از فروش کفش کتانی در یک سال خیلی بیشتر از پولی که از ۱۵ فصل بازی حرفه‌ای به دست آورده، کسب درآمد کرده است. همین موجب شد تا در سال ۲۰۱۴ او پردرآمدترین بازیکن بازنشسته جهان باشد.

با یک محاسبه روشن می‌شود که مبلغ مقرری سالانه جردن که سال ۱۹۹۴ داشت و ۴ میلیون دلار بود، امروز کمی بیشتر از ۶ میلیون دلار در سال است. جردن سال ۱۹۸۴ از لیگ بازنشسته شد. اگر جردن با همه استعداد و توانایی‌اش امروز وارد لیگ می شد، او شروعی جدی تر و قوی تر می‌داشت در حالی که او با پیراهن ۲ در سال ۱۹۸۴ درآمد سالانه‌ای کمتر از یک میلیون دلار داشت. مثلا کارل آنتونی-تونز امسال ۵.۷ میلون دلار از بازی با مینسوتا تیمبروولوز دستمزد می‌گیرد.

جردن صنعت کفش را بازتعریف کرد و به نایک کمک کرد تا پرقدرت‌ترین کمپانی ورزشی جهان شود. او امروز نتیجه همه تلاشش را با فروش کفش‌های برند خودش می‌گیرد.