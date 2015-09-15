ایران - ایتالیا؛ روز سخت کواچ و شاگردانش/ یک کوبایی علیه ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی ژاپن بعد از دو روز وقفه وارد مرحله دوم خود می‌شود و از فردا چهارشنبه تیم‌های حاضر در این تورنمنت دیدارهای خود را پی می‌گیرند. ۱۲ تیم شرکت کننده در جام جهانی بعد از ترک هاماماتسور در شهر اوزاکا اسکان یافته‌اند و دیدارهای خود را در این شهر برگزار خواهند کرد.

تیم ملی والیبال ایران فردا دیدار حساسی برابر ایتالیا خواهد داشت. این بازی ساعت ۱۰:۴۰ به وقت تهران برگزار می‌شود. دو تیم در شرایطی برابر هم قرار می‌گیرند که ایران از پنج بازی قبل خود دو برد و سه شکست را در کارنامه خود ثبت کرده و در رده هفتم جدول کلی ایستاده است اما ایتالیا با چهار پیروزی و یک باخت تیم چهارم جدول است.

دو برد تیم ملی ایران برابر تونس و ونزوئلا رقم خورده و در عوض جدال برابر آرژانتین، لهستان و روسیه را واگذار کرده است. اما ایتالیا به ترتیب مقابل کانادا، استرالیا، مصر و ژاپن برنده شد در چهارمین بازی خود در جام جهانی برابر آمریکا ۳ بر صفر مغلوب شد.

با توجه به نتایجی که تیم ملی ایران برابر ایتالیا در سال‌های اخیر کسب کرده است شاید به ظاهر بازی برابر ایتالیا چندان دشوار نباشد اما تغییراتی که این تیم در کادر فنی و بازیکنانش انجام داده کاملا وضعیت متفاوتی را رقم زده است.

«مائورو بروتو» دیگر سرمربی این تیم نیست و «جیانلورنزو بلنگینی» هدایت آتزوری را بر عهده گرفته است. وی در نخستین تصمیم خود «ایوان زایتسف» روسی الاصل را که با محرومیت انضباطی در مرحله دوم لیگ جهانی مواجه شده بود به تیم ملی بازگرداند اما به تراویکا، پاسور صربستانی تیم ایتالیا روی خوش نشان نداد.

اما مهمترین اتفاق در تیم ملی ایتالیا حضور یک بازیکن سرشناس کوبایی است. عثمانی خوانتورنا، بازیکن ۳۰ ساله و قدرتی که سال‌ها در لیگ ایتالیا بازی کرده است با پذیرش تابعیت این کشور در ترکیب ایتالیا به میدان رفته است. این بازیکن تا سال ۲۰۰۶ برای کوبا بازی کرد اما پس از آن بخاطر مشکلاتی که با مسئولان فدراسیون کوبا پیدا کرد برای این تیم به میدان نرفت و حالا با پیراهن ایتالیا در میادین ظاهر می‌شود. حضور وی در کنار زایتسف قدرت ایتالیا را دو چندان کرده است.

این در شرایطی است که هنوز وضعیت بازی کردن شهرام محمودی مشخص نیست و اگر او به این بازی هم نرسد امیر غفور در پست پشت خط زن به کار گفته خواهد شد. بعید است تغییر دیگری را در ترکیب تیم ملی شاهد باشیم.

تیم ایران که تقریبا شانس رفتن به المپیک را از دست داده است برای قرار گرفتن در جمع شش تیم برتر جام جهانی نیاز به برد در این مسابقه دارد این در شرایطی است که ایتالیا هم انگیزه‌های فراوانی برای کسب پیروزی دارد تا شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک زنده نگه دارد.

برنامه دیدارهای روز چهارشنبه به شرح زیر است:

* آمریکا - ونزوئلا، ساعت ۷:۴۰

* مصر - آرژانتین ، ساعت ۷:۴۰

* ایتالیا - ایران، ساعت ۱۰:۴۰

* کانادا - لهستان، ساعت ۱۰:۴۰

* استرالیا - روسیه، ۱۴:۴۰

* ژاپن - تونس، ساعت ۱۴:۵۰