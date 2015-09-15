به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ناظمی درباره این حادثه و نحوه پرداخت غرامت به بازماندگان، افزود: متاسفانه درحادثه سقوط جرثقیل درشهر مکه تاکنون ۱۱ زائر ایرانی فوت و بیش از ۳۰ نفر از آنان مصدوم شده اند.

وی با اشاره به اینکه مصدومان این حادثه دربیمارستان های هلال احمر ایرانیان در شهر مکه بستری هستند، تصریح کرد: تمام هزینه های درمانی و بستری مصدومان این حادثه برعهده بیمه ایران است و غرامت آن را به ذینفعان پرداخت خواهیم کرد.

به گفته وی، همچنین هزینه های جانبی مصدومان این حادثه که به واسطه ناتوانی به تنهایی قادر به انجام اعمال مناسک حج نیستند نیز از طریق بیمه نامه حجاج که این شرکت با سازمان حج و زیارت منعقد کرده قابل جبران بوده و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

مدیر بیمه های اشخاص بیمه ایران درباره هزینه های انتقال اجساد فوت شدگان ایرانی به کشور نیز گفت: تمام هزینه های انتقال اجساد زائران ایرانی برعهده بیمه ایران بوده و به سازمان های طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

ناظمی ادامه داد: نمایندگان ما درمکه مکرمه به منظور پیگیری وضعیت مفقودان و مصدومان این حادثه حضور فعال داشته و به طور حتم درخدمت رسانی مطلوب به آنان از هیچ کوششی دریغ نخواهند نمود.