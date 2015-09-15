جنجال کتاب کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس قبل از انتشار

به گزارش خبرگزاری مهر ، جرارد در این کتاب به انتقاد از راجرز پرداخته و رافا بنیتس را یخ‌زده و بی‌احساس خطاب کرده و از احساساتش درباره بازیکنان گفته است.

استیون جرارد ۳۵ ساله که با ۵۰۴ بازی برای لیورپول همواره با لباس قرمز ظاهر شد، شاید بازیکنی باشد که پاکیزه‌ترین زندگی را در میان ستاره‌های اخیر انگلستان داشته است. جرارد تنها فوتبالیستی است که هم در فینال جام جهانی، هم در فینال لیگ قهرمانان، هم در فینال جام اروپا و هم در فینال لیگ قهرمانان گل زده است. او در هشت سالگی به لیورپول پیوست و ۲۸ سال با آن زندگی کرد و در بیش از ۷۰۰ بازی حضور داشت.

جرارد ۹ سال پیش یک کتاب زندگی‌نامه منتشر کرده بود و حالا دومین کتابش را روانه بازار می‌کند تا به شایعات و جزییات مسایل پاسخ دهد.

مسایلی مثل جادوی جام فوتبال انگلیس تا فوتبالی که گاه به خشونت کشیده می شود. او همچنین از برندن راجرز(سرمربی لیورپول) انتقاد کرده که او را در میان ۱۱ نفری که باید در بازی با رئال مادرید حضور می داشتند، قرار نداد.

بعد نوبت به رافا بنیتس می‌رسد. مربی‌ای که جرارد با او موفق به کسب جام قهرمانان شد. با این وجود جرار می‌گوید: هیچ علاقه و پیوندی بین ما وجود نداشت. رابطه ما با هم طوری بود که من همیشه احساس می‌کردم او از من خوشش نمی‌آید نمی دانم چرا، اما از اول همین احساس را داشتم. او نوشته وقتی بنیتس اولین بار مادرم را دید اولین جمله ای که به زبان آورد این بود: استیون پول دوست دارد؟

اما بنتیس هم در پاسخ گفته که جرارد اشتباه می‌کند که می‌گوید من دوستش نداشتم. بنیتس که مدتی سرمربی لیورپول در آنفیلد بود می‌گوید این حرفها برای این زده شده که فروش کتاب بالا برود.

کتاب جرارد با عنوان «داستان من» زندگینامه او است. بنیتس که حالا سرمربی رئال مادرید است، با حضور در تلویزیون اسپانیا گفت این مطالب را خوانده و معتقد است آنها نادرست هستند.

استیون جرارد فوتبالیست مشهور با این کتاب که هنوز رسما به بازار نیامده و قرار است هفته دیگر در تریخ ۲۴ سپتامبر منتشر شود، دومین کتاب پرفروش بریتانیا در حال حاضر است.

در واقع علاقه بریتانیایی‌ها به استیون جرارد کاپیتان افسانه‌ای لیورپول و تیم ملی انگلستان موجب شده تا پیش فروش کتاب او این جایگاه را برایش در میان پرفروش‌ها هم رقم بزند.